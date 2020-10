Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo positiv auf Coronavirus getestet

Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der portugiesische Fußballverband mit. Der 35-Jährige Profi des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin zeige keine Krankheitssymptome, und es gehe ihm gut, hieß es auf der Internetseite des Verbands. Ronaldo sei in Quarantäne. Die Nations-League-Partie der Portugiesen am Mittwoch gegen Schweden wird er deshalb in jedem Fall verpassen, wohl auch das nächste Juventus-Spiel am 17. Oktober bei Aufsteiger FC Crotone.

Am Sonntag noch gespielt

Die anderen portugiesischen Nationalspieler seien am Dienstagmorgen negativ getestet worden und hätten wie geplant trainiert, schrieb die portugiesische Sportzeitung "A Bola". Am Sonntag hatte Ronaldo noch in Paris auf dem Platz gestanden. Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal hatten sich in einem schwachen Nations-League-Spiel 0:0 getrennt. Mit 167 Länderspielen ist Ronaldo Portugals Rekordnationalspieler, und mit 101 Treffern auch Rekordtorschütze.

sn/dv (sid, dpa)