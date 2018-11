Fußball-Papa schubst Kinder-Torwart

Der sportliche Ehrgeiz mancher Eltern geht manchmal weit über den ihrer Kinder hinaus. Insbesondere auf den Fußballplätzen lässt sich dieses Phänomen gut beobachten. So auch im englischen Dorf Bow Street im Westen Englands. In der 1900-Seelen-Gemeinde westlich von Birmingham trafen am Wochenende die Nachwuchskicker des Bow Street FC und des CPD Llanilar FC aufeinander. Und eine Szene dieses Spiels bewegt inzwischen das Netz.

Ein Schubser mit Folgen

Bei einem schönen Angriff über die linke Seite der jungen Kicker von Llanilar kommen die Gäste in Gelb-Blau zum Abschluss und der Ball rollt Richtung Tor. Ein Vater, der neben dem Tor steht, sieht das Unheil kommen und reagiert gedankenschnell...

