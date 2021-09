FT: China zerschlägt Alipay

Der Online-Bezahldienst Alipay müsse auf staatliche Anordnung hin sein Geschäft mit Kleinstkrediten abspalten, berichtete die britische Zeitung Financial Times (FT) unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Der Plan sehe zudem vor, dass die für Kreditentscheidungen zugrunde liegenden Daten an ein neues Joint-Venture zur Bonitätsprüfung übergeben werden muss, an dem der Staat beteiligt sei.

Alipay gilt als hochprofitabel und hat mehr als eine Milliarde Nutzer in China, Indien und anderen asiatischen Ländern. Alipay-Nutzer können bei ihren Einkäufen derzeit zwischen zwei Zahlungsmethoden wählen: mit einer Bankkarte, die mit ihrem Konto verbunden ist, oder mit einem von Alipay bereitgestellten Kleinkredit.

Zahlen per Handy-App ist in China schon lange sehr verbreitet. Dieses Bild eines Kunden, der einen QR-Code auf einem Markt in Wenzhou scannt, wurde im September 2015 aufgenommen