FreeBritney: Bleibt der Popstar unter Aufsicht?

Als 1998 ihre Debütsingle "...Baby One More Time" erschien, war Britney Spears gerade mal 16 Jahre alt. Der Song erobert weltweit die Charts und wurde zu einer der meistverkauften Singles aller Zeiten.

Mehr als zwei Jahrzehnte später ist vom Glamour der Erfolgsjahre nicht viel geblieben. Die "New York Times"-Dokumentation "Framing Britney Spears" beleuchtet die persönlichen Kämpfe der Pop-Ikone, die mit einem Gerichtsverfahren nun ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen.

Am 23. Juni wird es vor einem Gericht in Los Angeles um die Frage gehen, ob die umstrittene und inzwischen seit 13 Jahren gültige Vormundschaft endet, die ihrem Vater die Kontrolle über Britney Spears Finanzen - und weite Teile ihres Privatlebens - überlässt. Zum ersten Mal wird die Sängerin dann selbst in der Angelegenheit gehört werden.

Warum steht Britney unter Vormundschaft?

Britney Spears' Vater, Jamie Spears, ist seit 2008 ihr Vormund. Damals hatte sich die Sängerin nach einem Sorgerechtsstreit mit ihrem damaligen Ehemann Kevin Federline in eine psychiatrische Klinik einweisen lassen.

Jamie Spears und Tochter Britney: Ein Gericht muss entscheiden, ob die Sängerin für sich selbst sorgen kann

"Es sind Bilder, die man nicht so leicht vergisst", schrieb die Zeitung "LA Times" über die Sängerin: "Spears beim Autofahren mit einem Baby auf dem Schoss. Sie rasiert sich den Kopf, spricht mit britischem Akzent. Wie sie auf einer Bahre aus ihrer Villa in Beverly Hills gerollt wird."

Jamie Spears wurde damals zusammen mit Andrew Wallet, einem Anwalt aus Los Angeles, zum Treuhänder seiner Tochter und ihres Geschäftsvermögens ernannt.

Geschäfte und Besuchszeiten

Nach kalifornischem Recht ist eine Vormundschaft für einen Menschen gerechtfertigt, "der nicht in der Lage ist, angemessen für seine persönlichen Bedürfnisse wie körperliche Gesundheit, Nahrung, Kleidung oder Unterkunft zu sorgen" oder für eine Person, die "im Wesentlichen nicht in der Lage ist, ihre eigenen finanziellen Mittel zu verwalten oder sich gegen Betrug oder unzulässige Beeinflussung zu wehren".

Jamie Spears erhielt nicht nur das Recht, die Geschäfte seiner Tochter zu übernehmen oder ihren Besitz zu verkaufen, sondern darf auch darüber entscheiden, wer sie besuchen darf.

Britney Spears bei einem Auftritt 2016. Seit 2019 stand die Sängerin nicht mehr auf der Bühne

In den Jahren unter seiner Vormundschaft hat die Sängerin mehrere Alben veröffentlicht, ist als Jurorin in der TV-Castingshow "The X Factor" aufgetreten und hat zwischen 2013 und 2017 insgesamt 248 Auftritte ihrer Dauershow "Britney: Piece of Me" in Las Vegas absolviert, die fast 138 Millionen Dollar (116 Millionen Euro) an Ticketverkäufen einbrachte.

Das machte die Fans stutzig: Die so erfolgreiche Pop-Sängerin sollte außerstande sein, ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln?

Wieder in die Psychiatrie

2019 sagte Britney Spears ihre geplante Dauershow "Domination" ab. Andrew Wallet trat als Co-Verwalter ihres Vermögens zurück. Mit dem Argument, er habe die Sängerin vor dem finanziellen Ruin bewahrt, hatte ihm ein Gericht zuvor eine Gehaltserhöhung zugesprochen, seine Vergütung lag danach bei 426.000 Dollar im Jahr. Die Skepsis der Fans wuchs: Warum gab er den lukrativen Posten plötzlich auf?

Nach Wallets Ausstieg wurde Jamie Spears zum alleinigen Verwalter. Im April 2019 wies sich der Popstar dann erneut in eine psychiatrische Einrichtung ein.

Weltstar: Auch unter Vormundschaft tourte Britney Spears durch die Welt, hier bei einem Konzert in Südkorea

Fans fordern: #FreeBritney

Die Komödiantinnen und erklärten Spears-Fans Tess Barker und Barbara Gray diskutieren in ihrem Podcast "Britney's Gram" über die Posts auf dem Instagram-Account der Sängerin. Sie vermuten, Britney Spears sende darin versteckte Botschaften, mit denen sie sich aus ihrer Situation zu befreien versuche. So entstand die Bewegung #FreeBritney.

"Britneys soziale Medien posten immer etwas 'Fröhliches',um Britney so aussehen zu lassen, als ob sie sich nicht um die Vormundschaft kümmert", sagte #FreeBritney-Unterstützer Renato Silva der DW.

Die beiden Podcaster gaben an, eine anonyme Nachricht von einer Rechtsanwaltsgehilfin erhalten zu haben, die mit Anwälten an Britneys Vormundschaft gearbeitet haben soll. "Ihr seid da an etwas dran... Was hier passiert, ist, gelinde gesagt, beunruhigend", soll sie ihnen übermittelt haben. Außerdem habe ihr Vater hinter der Absage der "Domination"-Show gesteckt.

Sängerin bittet um Privatsphäre

#FreeBritney trendete bald auf Twitter. Die Sängerin selbst bat in einem Instagram-Video darum, ihre Privatsphäre zu respektieren - doch die Fans waren nicht überzeugt.

Auch Pop-Sängerin Miley Cyrus rief bei einem ihrer Konzerte: "Free Britney!" Sogar Britneys Mutter, Lynn Spears, likte Posts, die behaupteten, ihre Tochter werde gegen ihren Willen festgehalten. Im August 2020 bezeichnete Jamie Spears die #FreeBritney-Bewegung als "Verschwörungstheorie" und "Scherz".

Scheinbar heile Welt: Spears 2002 mit ihrem damaligen Freund Justin Timberlake

In einer Gerichtsverhandlung im November 2020 sagte Britney Spears' Anwalt, Samuel Ingham, dass die Sängerin ihren Vater nicht mehr als Vormund haben wolle und dass sie ihn fürchte. Seine Klientin werde "nicht mehr auftreten, solange ihr Vater die Verantwortung für ihre Karriere hat".

Missbrauch der Vormundschaft

Seitdem haben sich Organisationen wie die "American Civil Liberties Union" dafür ausgesprochen, die Sängerin aus ihrem rechtlichen Korsett zu befreien. Ihren Fans geht es nicht nur um Britney Spears, sondern auch die Signalwirkung, die von dem Fall ausgeht.

"Vormundschaft ist in den Vereinigten Staaten sehr beliebt", sagt Renato Silva. Das Mittel könne dazu missbraucht werden, andere Menschen unangemessen zu kontrollieren, "um an ihr Geld zu kommen".

Britney Spears sei dafür ein mahnendes Beispiel, meint ihr Fan. "Ein großer Star wie sie kann nicht mal wählen, sich verabreden oder ohne Erlaubnis Auto fahren."

Adaption aus dem Englischen: Torsten Landsberg