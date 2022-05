Frauen in Afghanistan: Zurück ins Dunkel des Schleiers

Die TV-Journalistin Farida Sial ist wütend und enttäuscht. Die Welt schaue tatenlos zu, wie sie und ihre Kolleginnen Tag für Tag stärker unter Druck gesetzt werden und ihre Rechte verlieren, sagt sie im Gespräch mit der DW. "Es werden Statements veröffentlicht, in denen die Taliban verurteilt werden. Was sollen wir damit anfangen? Was für einen Nutzen bringt uns das?" Wie die Taliban mit Frauen umgehen würden, sei doch von Anfang an klar gewesen, empört sich Farida. Sie arbeitet für den größten afghanischen Privatsender Tolo News.

Farida gehört zu den wenigen Journalistinnen, die noch in Afghanistan arbeiten. Viele von ihren Kolleginnen haben ihren Job aufgeben; wer konnte, hat das Land verlassen. Bereits vor der Machtübernahme der Taliban gehörten Journalistinnen zu den am meisten gefährdeten Gruppen in Afghanistan. Seit knapp einem Jahr sind eben jene die Extremisten an der Macht, die zuvor gezielt Anschläge auf sie verübten, und sie schränken die Rechte von Frauen kontinuierlich ein.

Weitreichende Strafandrohung

Anfang Mai erließ Taliban-Anführer Hibatullah Achundsada eine Anordnung, der zufolge sich Frauen und insbesondere Behördenmitarbeiterinnen nur noch vollverschleiert in der Öffentlichkeit zeigen sollen, wobei "vollverschleiert" Augen- und Stirnpartei (bislang) nicht einschließt. Seit einer Woche gilt diese Anordnung auch für Farida und ihre Kolleginnen; während ihrer Arbeit vor der Kamera müssen sie einen Gesichtsschleier oder Corona-Masken tragen, die nur noch ihre Augen sichtbar lassen. Der Sender soll nach eigenen Angaben alle Journalistinnen versetzen oder entlassen, die sich weigern, ihr Gesicht zu verschleiern.

Aus Solidarität mit den Moderatorinnen trugen männliche Journalisten und Mitarbeiter von Tolonews für einen Tag in den Büros ebenfalls Gesichtsmasken.

Private und lokale TV-Sender hätten lange mit der Taliban-Regierung verhandelt, um eine generelles Arbeitsverbot für Moderatorinnen und Reporterinnen zu verhindern, ist aus eingeweihten Kreisen zu erfahren. Eine Quelle, die nicht genannt werden möchte, bestätigt im Gespräch mit der DW, dass die Taliban nur unter der Bedingung zugestimmt hätten, dass TV-Journalistinnen vor der Kamera ihr Gesicht mit Ausnahme der Augen bedecken. Die Anweisung dazu kam vergangenen Samstag aus dem Ministerium für die Förderung der Tugend und die Verhütung des Lasters.

"TV-Journalistinnen hatten sich geweigert, die Anordnung zu befolgen. Deswegen haben wir die Verantwortlichen des Senders eingeladen, um unsere Position deutlich zu machen", teilte Ministeriumssprecher Mohammad Sadegh Akef der DW mit. Bei Missachtung der Regeln droht nicht nur die Entlassung: Väter und Ehemänner der betroffenen Frauen müssen ebenfalls mit einer Strafe rechnen, ebenso wie die Chefs der Sender, die diese Anordnung nicht durchsetzen.

Farida und ihre Kolleginnen fürchten, dass es noch schlimmer kommen könnte und sie gezwungen werden, mit der Burka genannten Vollverschleierung vor der Kamera aufzutreten; diese lässt nur ein Stoffgitter als Blickfeld frei. "Das ist das, was die Taliban als 'bester Hidschab' verstehen und überall durchsetzen wollen. Dann weiß ich wirklich nicht mehr, wie ich weiterarbeiten soll. Ich brauche diesen Job und kann es mir nicht leisten zu kündigen. Ich unterstütze meine Eltern finanziell."

Afghanistan im freien Fall Zu wenig Lebensmittel Laut einer Analyse des UN-Welternährungsprogramms (WFP) ist fast die Hälfte der afghanischen Bevölkerung von akutem Hunger betroffen und auf Lebensmittellieferungen, wie hier in Kabul, angewiesen. Es gehe um 19,7 Millionen Menschen, so eine Sprecherin: "Der Hunger hält im ganzen Land in einem noch nie da gewesenen Ausmaß an."

Afghanistan im freien Fall Dürre und Witschaftskrise Weizenernte in der Nähe von Kandahar. Im gesamten Land leiden die Menschen unter einer anhaltenden Dürre und einer schweren Wirtschaftskrise. Nach WFP-Angaben wurden im Zuge des größten Nahrungsmittelhilfeprogramms der Welt allein in diesem Jahr 22 Millionen Menschen im Land unterstützt. Allerdings benötigten die UN 1,4 Milliarden US-Dollar, um ihre Programme in Afghanistan weiterzuführen.

Afghanistan im freien Fall Kontrolle und striktere Regeln Ein Checkpoint in Kabul. Obwohl die Taliban zunächst angekündigt hatten, zurückhaltender als während ihrer ersten Regierungszeit von 1996 bis 2001 herrschen zu wollen, werden vor allem die Rechte von Frauen und Mädchen zunehmend eingeschränkt: Der Zugang zu weiterführender Bildung ist ihnen verwehrt, sie dürfen nicht mehr alleine reisen und müssen sich in der Öffentlichkeit komplett verschleiern.

Afghanistan im freien Fall Protest gegen neue Vorschriften In der Hauptstadt Kabul regt sich Protest gegen die neuen Verordnungen. "Wir wollen als Lebewesen und Menschen anerkannt werden, nicht als Sklaven, die in einer Ecke des Hauses eingesperrt sind", sagt eine Demonstrantin.

Afghanistan im freien Fall 15 Dollar für eine Burka Ein Burka-Händler in Kabul erzählt, in den Tagen nach der Bekanntgabe der neuen Bekleidungsvorschrift seien die Preise für Burkas um 30 Prozent gestiegen. Mittlerweile habe sich das Preisniveau aber wieder normalisiert, da die Händler festgestellt hätten, dass gar keine erhöhte Nachfrage nach Burkas bestehe. "Die Taliban mögen die Burka, aber für die Frauen ist sie oft die letzte Wahl."

Afghanistan im freien Fall Gemeinsame Restaurantbesuche verboten Verkaufsstand in Herat. In der Stadt im Westen von Afghanistan, die als vergleichsweise liberal galt, dürfen Männer und Frauen nicht mehr gemeinsam essen gehen. Safiullah, Geschäftsführer eines Restaurants bestätigt, dass er der Weisung folgen müsse "auch wenn es einen starken negativen Auswirkungen auf unser Geschäft hat und ich wahrscheinlich bald Personal entlassen muss."

Afghanistan im freien Fall Reaktion der internationalen Gemeinschaft Die neuen Regeln der Taliban - hier eine Veranstaltung zum Todestag des Gründers Mullah Mohammad Omar - rufen die internationale Gemeinschaft auf den Plan. Die G7-Außenminister erklärten: "Wir verurteilen die Einführung zunehmend restriktiver Maßnahmen". Es müssten dringend Schritte unternommen werden, "um die Einschränkungen für Frauen und Mädchen aufzuheben". Autorin/Autor: Philipp Böll



Viele afghanische Frauen wie Farida wünschen sich die Unterstützung und Solidarität der internationalen Gemeinschaft und insbesondere von westlichen Ländern. "Die Taliban müssen gestoppt werden," sagt Farida. "Ihnen soll klar und deutlich gesagt werden, welche roten Linien sie nicht überschreiten dürfen, wenn sie mit westlichen Diplomaten am Tisch sitzen und verhandeln möchten. Warum gibt es keine Sanktionsliste für die ihre Anführer, die unsere Rechte einschränken?"

Der UN-Sicherheitsrat hat unlängst die Taliban aufgerufen, die Einschränkungen der Rechte von Frauen rückgängig zu machen. Einstimmig verurteilten die 15 Sicherheitsratsmitglieder insbesondere "Beschränkungen, die den Zugang zu Bildung und Beschäftigung, die Bewegungsfreiheit und eine vollständige, gleichberechtigte und bedeutungsvolle Beteiligung von Frauen am öffentlichen Leben einschränken". Solche Vorgaben müssten "rasch aufgehoben" werden. Afghanische Frauen bezweifeln allerdings, dass die Taliban sich von solchen Aufforderungen beeindrucken lassen.

Mitarbeit: Ashaq Akramy