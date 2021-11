Franz-Peter Tebartz-van Elst ist ein römisch-katholischer Geistlicher. Von 2008 bis 2014 war er Bischof von Limburg.

Wegen einer falschen eidesstattlichen Aussage zu einem Erste-Klasse-Flug nach Indien, seiner Amtsführung und wegen der immensen Kosten für den Bischofssitz in Limburg geriet er in die Kritik. Im März 2014 nahm Papst Franziskus sein Rücktrittsgesuch an.