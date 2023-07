Frans Timmermans will Regierungschef der Niederlande werden

Der EU-Kommissionsvize, der zahlreiche Sprachen des Kontinents fließend spricht, will in seiner Heimat den bislang dienstältesten Ministerpräsidenten beerben. Regierungserfahrung in den Niederlanden hat er längst.

Der EU-Kommissionsvize Frans Timmermans will für das neue rot-grüne Bündnis in seiner niederländischen Heimat als Spitzenkandidat bei der vorgezogenen Parlamentswahl im November antreten. "Ich möchte Ministerpräsident werden, weil ich denke, dass wir anders Politik machen können als in den vergangenen Jahren - dass wir eine gerechtere Gesellschaft schaffen können, in der der Markt den Menschen dient und nicht umgekehrt", sagte er im niederländischen TV-Sender NOS.

Seine sozialdemokratische Partei und die grüne Partei Groenlinks hatten erst vor wenigen Tagen entschieden, erstmals mit einer gemeinsamen Liste bei der Parlamentswahl anzutreten. Timmermans gilt als Wunschkandidat beider Parteien. Eine endgültige Entscheidung über den gemeinsamen Spitzenkandidaten soll im August fallen. Zunächst wolle der Klimakommissar weiter seinen Platz in der EU-Behörde ausfüllen, erklärte ein Sprecher.

Ein Jahrzehnt im Brüsseler Machtzirkel

Der 62 Jahre alte Timmermans war niederländischer Außenminister, ehe er 2014 nach Brüssel ging. Dort bekleidete der Sozialdemokrat fast zehn Jahre lang führende Positionen. Seine Handschrift trägt unter anderem der sogenannte Green Deal. Mit diesem Konzept wirbt die Kommission für das Ziel, die Netto-Emissionen an Treibhausgasen in der EU bis 2050 auf null zu drücken. Timmermans ist studierter Sprachwissenschaftler. Der überzeugte Europäer kann sich nicht nur in seiner Muttersprache und in der Regionalsprache Limburgisch, sondern auch auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Russisch fließend verständigen.

Lenkt sein Leben in eine neue Richtung - ohne politisches Amt: Der niederländische Premier Mark Rutte nach dem Bruch seiner Koalition (Archivbild) Bild: ROBIN UTRECHT/ANP/picture alliance

Die bisherige Mitte-Rechts-Koalition in Den Haag war Anfang Juli wegen der Asyl-Politik überraschend geplatzt. Danach kündigte der bisherige rechtsliberale Regierungschef Mark Rutte an, nicht mehr anzutreten und ganz aus der Politik auszuscheiden. Nach 13 Jahren geht damit seine Amtszeit als dienstältester Regierungschef in der Geschichte der Niederlande zu Ende.

