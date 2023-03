Frankreichs Senat billigt Rentenreform

Für den Reformtext stimmten 193 Senatoren, 114 votierten dagegen, 38 enthielten sich. Bereits vor einer Woche hatte der Senat die schrittweise Anhebung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre beschlossen. Jetzt ging es um das gesamte Vorhaben.

In der Nationalversammlung steht die Abstimmung über die Reform am Donnerstagnachmittag an. Sollten die Abgeordneten zustimmen, hätte das Vorhaben endgültig das Parlament passiert. Bis zuletzt konnte die Regierung sich aber nicht sicher sein, eine Mehrheit für ihr wohl wichtigstes Vorhaben zu bekommen. Denkbar ist auch, dass sie die Reform mit Hilfe eines Sonderartikels der Verfassung ohne Abstimmung durch die Nationalversammlung boxt.

Macron erwägt angeblich Neuwahlen

Präsident Emmanuel Macron beriet sich am Vormittag mit mehreren Regierungsmitgliedern und den Parteispitzen des Regierungslagers. Laut führenden Parteimitgliedern denkt der Präsident im Fall einer Niederlage in der Nationalversammlung über deren Auflösung und Neuwahlen nach. Angesichts der massiven Proteste in der Bevölkerung gegen die Rentenreform dürfte das Regierungslager dabei allerdings Federn lassen.

Hält die Abstimmung in der Nationalversammlung für "sehr, sehr riskant": Bruno Retailleau

Eine Abstimmung in der Nationalversammlung sei "sehr, sehr riskant", sagte der republikanische Fraktionschef im Senat, Bruno Retailleau. Die linkspopulistische Fraktionsvorsitzende Mathilde Panot warf Wirtschaftsminister Bruno Le Maire derweil "aktive Korruption" vor. Sie beruft sich in einem Schreiben an die Staatsanwaltschaft auf einen Medienbericht, dem zufolge der Minister republikanischen Abgeordneten persönlich Vorteile für den Wahlkreis im Fall eines Ja zur Rentenreform zugesagt habe.

Nach Umfragen sind etwa zwei Drittel der Franzosen gegen die Reform. Sechs von zehn Bügerinnen und Bürgern befürworten außerdem weitere Proteste auch nach einer endgültigen Verabschiedung.

Proteste dauern an

Derzeit liegt das Renteneintrittsalter in Frankreich bei 62 Jahren. Tatsächlich beginnt der Ruhestand im Schnitt aber später: Wer für eine volle Rente nicht lange genug eingezahlt hat, arbeitet länger. Mit 67 Jahren gibt es dann unabhängig von der Einzahldauer Rente ohne Abschlag - dies will die Regierung beibehalten, auch wenn die Zahl der nötigen Einzahljahre für eine volle Rente schneller steigen soll.

Proteste gegen die Rentenreform am Mittwoch in Paris

Die monatliche Mindestrente will die Regierung auf etwa 1200 Euro hochsetzen. Mit der Reform will sie gegen drohende Löcher in der Rentenkasse vorgehen.

Am Mittwoch waren erneut zahlreiche Menschen aus Protest gegen die Rentenpläne auf die Straße gegangen. Nach Angaben des Innenministeriums nahmen landesweit 480.000 Menschen an den Demonstrationen teil. Die Streiks bei der Bahn, in den Ölraffinerien und bei der Müllabfuhr setzten sich am Donnerstag fort. In Paris stöhnen Einwohner und Besucher seit Tagen über Müllberge und üblen Gestank.

