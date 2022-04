Frankreich: Die Entscheidung um das Präsidentenamt

Da in der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen keiner der Kandidaten und Kandidatinnen die absolute Mehrheit der Stimmen gewinnen konnte, ist die Stichwahl nötig. Zwar sagten Umfragen zuletzt einen wachsenden Vorsprung für den Mitte-Politiker Emmanuel Macron voraus - dennoch wird ein Sieg der auch mit extrem rechten Forderungen antretenden Marine Le Pen nicht gänzlich ausgeschlossen.

Die Bereitschaft, aus Prinzip gegen Rechts und damit Le Pen von der Partei Rassemblement National zu stimmen, schrumpft. In der Wählerschaft herrscht nach einer turbulenten und krisengeprägten Amtszeit Macrons Unzufriedenheit. Gerade Linke fühlen sich durch Macrons zunehmenden Rechtskurs vor den Kopf gestoßen und sind genervt, dass eine Wahlalternative zu seiner wirtschaftsliberalen Politik fehlt.

Für manche Wählerinnen und Wähler ist keiner der beiden Kandidaten eine echte Wahl

Anhänger des linken Kandidaten Jean-Luc Mélenchon, der in der ersten Wahlrunde als Drittplatzierter ausschied, hadern deshalb zwischen der Wahl Macrons, einer Enthaltung - oder gar keiner Stimmabgabe. Die klassischen Volksparteien, die Sozialisten und Republikaner, waren mit ihren Kandidatinnen krachend gescheitert und können Macron nur begrenzt zum Wahlsieg verhelfen.

Warum ist die Wahl relevant?

Frankreich ist in Europa ein politisches Schwergewicht. Die Entscheidung wird daher auch in anderen Staaten mit Spannung erwartet, da sie als wegweisend für die künftige politische Ausrichtung Frankreichs gilt. Das Staatsoberhaupt bestimmt maßgeblich die Politik des Landes.

Wahlkampf-Endspurt: Wenige Tage vor der Wahl geben sich sowohl Amtsinhaber Emmanuel Macron...

Obwohl der französische Staatschef sehr viel Macht hat, schrumpft sein Einfluss ohne eine Parlamentsmehrheit zusammen. Daher kommt den Parlamentswahlen am 12. und 19. Juni eine große Bedeutung zu. Ohne Mehrheit in der Assemblée Nationale wäre der Präsident gezwungen, eine Regierung aus Politikern eines anderen politischen Lagers zu ernennen. Der Premierminister wird dann deutlich wichtiger. Es könnte sogar eine politische Blockade des Landes drohen.

... als auch Herausforderin Marine Le Pen demonstrativ volksnah

Wie wird gewählt?

Die Wahl zum Präsidenten ist in Frankreich eine Direktwahl, die Wahlberechtigten können sich also unmittelbar für einen Kandidaten oder eine Kandidatin entscheiden.

Französische Wähler machen keine Kreuzchen auf mehr oder weniger langen Listen. Im Wahllokal bekommen sie einen kleinen blauen Umschlag. Dann nehmen sie von einem Tisch einzelne Papierzettel mit den Namen der Kandidate. Um das Wahlgeheimnis zu wahren, nehmen sich die Wähler von mehreren oder allen Stapeln einen Zettel, gehen in die Wahlkabine und stecken den ihres Kandidaten gefaltet in den Umschlag. Die übrigen Zettel werden weggeworfen. Der Umschlag kommt in eine Urne aus Plexiglas.

Eine Briefwahl ist in Frankreich nicht möglich. Wähler können sich aber von einer Vertrauensperson vertreten lassen, die sie vorher auf einer Polizeiwache anmelden müssen. Der Bevollmächtigte muss die Stimme allerdings im örtlichen Wahllokal des Menschen abgeben, den er vertritt.

Jeder Wahlberechtigte nimmt sich Zettel mit den Kandidatennamen - einer landet in einem Umschlag in der Wahlurne

Bis die letzten Wahllokale in den Großstädten um 20 Uhr schließen, dürfen keine Nachwahlbefragungen und Hochrechnungen veröffentlicht werden. Da dann aber schon viele Stimmen aus jenen Wahllokalen ausgezählt sind, die um 19 Uhr schließen, gibt es um Punkt 20 Uhr eine relativ aussagekräftige Hochrechnung. In der ersten Runde gab es bis zum offiziellen Ergebnis am nächsten Tag gegen Mittag nur geringe Verschiebungen. Wegen der Zeitverschiebung sollte in manchen Überseegebieten und in einigen Auslandsvertretungen bereits am Samstag abgestimmt werden.

