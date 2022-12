Frankreich: Die Allee der Weltreligionen

Gegenseitige Besuche bei religiösen Feiern von Juden, Moslems, Christen, Buddhisten und Hindus sind nichts Ungewöhnliches.

Außerdem diese Woche bei Fokus Europa:

Italien: Neuer Flüchtlings-Hotspot Triest

Nach Triest in Norditalien drängen über die Balkanroute immer mehr Flüchtlinge – sie kommen über die sogenannte Balkanroute. Allein in den zwei Monaten vor Weihnachten suchten rund 5000 Menschen hier Zuflucht. Für die meisten gibt es keine feste Unterkunft.

Großbritannien: Wohnen im Kohlekraftwerk

Nach dem Umbau dient ein stillgelegtes Kraftwerk in London rund 25.000 Menschen als Wohnviertel und Einkaufsmeile. Die Battersea Power Station verfiel seit den 1980er Jahren, jetzt erblüht eines der Wahrzeichen der Stadt zu luxuriösem Leben.

Ukraine: Der Winter und die Stromausfälle

Durch gezielte russischen Angriffe auf die Infrastruktur in der Ukraine stürzen Krankenhäuser in eine Krise. Lebenserhaltende Geräte setzen bei Stromausfällen aus. Patienten droht der Tod.

Polen: Gemeinsam gegen Intoleranz - ein Paar und seine Liebe

Er ist krank und körperlich schwer eingeschränkt, sie hält zu ihm - Wojtek und Agata sind ein ungewöhnliches Paar. In einem Online-Blog zeigen sie ihren Alltag.





