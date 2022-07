Frankreich: Der offen schwule Imam

Aber Zahed will nicht aufgeben. Er hat mit fünf Freunden die erste französische Vereinigung muslimischer Schwuler gegründet und ein Institut, dessen Ziel ein moderner, toleranter Islam ist.

Italien: Heuschrecken in Sardinien

Die Insel Sardinien hat seit 2019 in jedem Sommer mit Milliarden von Heuschrecken zu kämpfen. Fällt ein Schwarm über die Felder her, ist die Arbeit von Monaten in wenigen Stunden zerstört. Forscher sind sich sicher, dass die immer größer werdende Plage mit den steigenden Temperaturen und dem Klimawandel zusammenhängt.

Polen: Umgebaute Autos für die Front

Die Polen helfen der Ukraine auf verschiedene Art und Weise. Was die Ukraine neben humanitärer Hilfe und militärischer Ausrüstung braucht, sind Geländefahrzeuge: Alte SUVs und Pickups werden verwendet für Lieferungen von Brot, Munition oder Evakuierung der Verwundeten.

Deutschland: Neuanfang in Berlin

Vor zwei Monaten ist die 43-jährige Sascha mit ihrer Tochter Anna (17) aus der Ukraine geflohen. Der Vater ist im Krieg gestorben, schon vor ein paar Jahren in der Ostukraine. Anna geht noch zur Schule, Sascha hat in einem Callcenter gearbeitet. Sie stammen aus Tschernihiw an der Grenze zu Belarus – die Stadt wurde vom ersten Tag an bombardiert.Jetzt leben sie in Deutschland, sind untergekommen bei einer Familie in Berlin.

Niederlande: Roof Top Walk – 60 Meter über Rotterdam

In Rotterdam zieht sich seit kurzem ein orangefarbener Weg über Flachdächer. Und auf diesem Roof Top Walk wird schnell klar: Die Zukunft gehört den Dachlandschaften der Städte. Auf der insgesamt 600 Meter langen Strecke gibt es Präsentationen über die mögliche Nutzung.

