Frankfurts Hinteregger muss zum Dopingtest

SC Freiburg – 1. FSV Mainz 3:0 (0:0)

Eine Woche nach dem Pokal-Aus in Kaiserslautern bleibt der FSV Mainz 05 weiterhin torlos und kassiert ein unnötiges 0:3 in Freiburg. Erst in einer turbulenten Schlussphase erzielen Höler (81.), Schmid (84.) und Waldschmidt (87.) per Foulelfmeter die Siegtore, obwohl Mainz die besseren Chancen hat. So bescheinigt es auch Freiburgs Trainer Streich: „Das Ergebnis entspricht nicht dem Spielverlauf.“