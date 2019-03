Frankfurt mit gelungener Generalprobe

DÜSSELDORF - FRANKFURT 0:3 (0:0)

--------

Eintracht Frankfurt hat durch einen 3:0 (0:0)-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf Platz fünf in der -Bundesliga zurückerobert und eine erfolgreiche Generalprobe für das Europa-League-Rückspiel bei Inter Mailand abgeliefert.

Goncalo Paciencia (48.) hatte die Hessen in Führung geschossen. In der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Sebastien Haller (90.+1/90.+3) für die Entscheidung zugunsten der Eintracht.

Aufsteiger Düsseldorf kann trotz seiner siebten Heimniederlage in dieser Saison entspannt bleiben, da der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 nach wie vor zwölf Punkte beträgt.

Spiel verpasst? Kein Problem, lesen Sie die wichtigsten Szenen des Spiels hier im DW-Liveticker nach!

--------

ABPFIFF

90.+4. Minute - TOR ⚽: Kostic zieht auf links das Tempo an, spielt in den Fünfer, wo HALLER am zweiten Pfosten nur noch einschieben muss.

HALLER

90.+1. Minute - TOR ⚽: Paciencia bedient HALLER genau in die Schnittstelle gegen die aufgerückten Düsseldorfer. Der Franzose ist frei vor Rensing, wackelt den Fortuna-Keeper aus und schiebt das Leder dann auch gegen zwei Verteidiger, die die Linie bewachen, ins Netz ein.

90. Minute: Es gibt fünf Minuten Zugabe. Genug Zeit noch für die Gastgeber ein Tor zu erzielen.

89. Minute: Eine Niederlage für die Fortuna wäre zu verschmerzen. Der Abstand zum Relegationsplatz ist weiterhin groß genug. Für Frankfurt würde es den Sprung auf Platz 5 bedeuten. So kommt sogar die Champions League wieder in Sichtweite.

88. Minute: Düsseldorfs Rama sinkt zu Boden. Er hat Krämpfe. Dieses Spiel hat Kraft gekostet.

84. Minute: GELBE KARTE für Düsseldorfs Kaan AYHAN. Für ein taktisches Foul kurz vor dem Düsseldorfer Starfraum.

80. Minute - WECHSEL Bei Frankfurt darf Mijat GACINOVIC für Jonathan de Guzmán aufs Feld.

77. Minute - WECHSEL: Bei Düsseldorf ersetzt Alfredo MORALES Marcel Sobottka.

77. Minute: Karaman geht bis bis zur Grundlinie durch und legt dann quer zu Hennings, der kommt aus fünf Metern zum Schuss, aber Trapp wehrt den Ball ab.

Letzte Ermahnung für Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel von Schiedsrichter Robert Hartmann.

75. Minute: Eine Viertelstunde bliebt der Fortuna noch. Frankfurt verwaltet die Führung sicher. Düsseldorf muss noch mehr Torgefahr erzeugen.

73. Minute - WECHSEL: Auch Düsseldorf wechselt. Kenan KARAMAN kommt für Aymen Barkok.

71. Minute - WECHSEL: Bei Frankfurt ersetzt Sebastien HALLER Luka Jovic.

69. Minute: Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel wird ermahnt. Er hat sich seit der Rücknahme des Elfmeters nicht mehr eingekriegt. Noch einmal und er muss auf die Tribüne.

67. Minute: Jovic zieht nach einem Pass von Hinteregger direkt am Strafraum ab. Der Serbe zieht sofort ab. Düsseldorfs Torwart Rensing wischt den 20-Meter-Schuss gerade noch über die Latte.

61. Minute: Handelfmeter für Düsseldorf, sagt Schiedsrichter Hartmann. Hinteregger hat den Arm angelegt, bewegt den Oberkörper aber zum Ball, aber nicht aktiv mit der Hand. Der Videoassistent greift ein, schickt Hartmann in die Review Area. Und dann nimmt der Unparteiische nach Ansicht der Bilder seine Entscheidung zurück.

60. Minute: Frankfurt ist jetzt viel besser drin in der Partie als noch in der 1. Halbzeit.

54. Minute: Riesendusel für Frankfurt. Totaler Aussetzer von Hasebe, der Japaner spielt Raman im eigenen Sechzehner den Ball in die Füße. Der Belgier hat nur noch Trapp vor sich. Doch der Eitnracht-Keeper verkürzt geschickt die Ecke und blockt den Schuss so ab.

48. Minute - TOR ⚽: Düsseldorf verliert vor dem eigenen Strafraum gefährlich den Ball. Die EIntracht baut den Angriff in Ruhe auf. De Guzman flankt von rechts auf den zweiten Pfosten, da ist PACIENCIA mutterseelenallein und so köpft der Portugiese sicher zum 1:0 für die Frankfurter ein.

46. Minute: Der Ball rollt wieder in Düsseldorf. Beide Mannschaften haben zur Pause nicht gewechselt.

WIEDERANPFIFF

HALBZEIT - Nach gutem Beginn haben sich beide Teams neutralisiert. Beide Mannschaften haben noch viel Potential für mehr Tempo und Esprit für den zweiten Durchgang.

45. Minute: Ecke Frankfurt. Kostic holt den abgewehrten Ball im Zentrum vor dem Strafraum, zieht nach links und den Ball dann hart durch den Fünfer. Paciencia rutscht knapp vorbei.

37. Minute: GELBE KARTE für Frankfurts Martin HINTEREGGER. Der Österreicher steigt zu hart gegen Raman ein.

33. Minute: De Guzmann visiert bei einem Freistoß von links das kurze Eck an. Aber dann klatscht das Leder an den Pfosten.

32. Minute: Frankfurts Kostic tankt sich an drei Mann auf links vorbei. Dann rempelt ihn Zimmermann um. Freistoß von links für Frankfurt.

25. Minute: Mittlerweile ist die Partie verflacht. Düsseldorf macht die Räume dicht, Frankfurt ist gut aufs Konterspiel der Gastgeber eingestellt. Torraumszenen sind Mangelware. Aus Protest gegen Montagsspiele in der

Fußball-Bundesliga sind bei der abschließenden Begegnung des 25.

Spieltags zwischen Fortuna Düsseldorf und Eintracht Frankfurt beide

Fan-Blöcke beim Anpfiff leer geblieben.

19. Minute - WECHSEL: Bei Düsseldorf ersetzt HENNINGS Kownacki.

19. Minute: Kownacki muss raus, er ist verletzt und humpelt in die Kabine. Hennings wird dafür reinkommen.

15. Minute: Viertelstunde gespielt, mittlerweile ist ein bisschen das Tempo aus dem Spiel entwichen. Frankfurt versucht, die Spielführung in die Hand zu nehmen. Düsseldorf lauert auf Konter. Torchancen haben wir bisher noch nicht gesehen.

9. Minute: Frankfurts Jovic bedient Kostich auf links. Der setzt sich durch und legt zurück. Aber ein Fortuna-Verteidiger kann gerade noch mit langem Bein vor Jovic klären

5. Minute: Beide Teams halten sich in den ersten Minuten nicht zurück. Sie gehen sofort drauf, attackieren früh und spielen dann nach vorne.

2. Minute: Der Ball ist im Frankfurter Tor, aber Schiedsrichter Hartmann hat auf Abseits von Kownacki entschieden. Das Tor zählt nicht.

1. Minute: Der Ball rollt in Düsseldorf.

ANPFIFF

20:27 Uhr: Und hier die Startelf der Eintracht: Jovic ist zwar mit dabei, aber ansonsten ist Frankfurts Supersturm heute etwas dezimiert. Rebic ist verletzt und Haller sitzt erst einmal nur auf der Bank.

20:26 Uhr: Anbei die Aufstellung von Fortuna Düsseldorf:

20:25 Uhr: Ein Ergebnis wie im Hinspiel ist keineswegs zu erwarten. Ganz im Gegenteil: Mit dem Rückenwind der letzten Wochen begegnet Düsseldorf der Eintracht im eigenen Stadion durchaus auf Augenhöhe. Die Ausgangslage spricht für ein attraktives und unterhaltsames Spiel mit offenem Ausgang.

20:23 Uhr: Die Düsseldorfer erinnern sich nicht gerne an das Hinspiel zurück. Am 19. Oktober 2018 schoss die Eintracht den hoffnungslos unterlegenen Aufsteiger mit 7:1 aus dem Stadion. Es war der Abend des Luka Jovic, der alleine fünf Treffer erzielte.

20:21 Uhr: In der Rückrunde sind die Hessen als einziges Team neben Werder Bremen noch ungeschlagen. Mit einem Sieg würde man bis auf drei Punkte an Gladbach und Leipzig heranrücken - und Selbstvertrauen tanken für das Rückspiel im Europa-League-Achtelfinale bei Inter Mailand am Donnerstag.

20:18 Uhr: Fortuna Düsseldorf hat sich mit einer bemerkenswerten Serie, angefangen Mitte Dezember, die Weichen auf Klassenerhalt gestellt. Mit aktuell 31 Punkten ist die Fortuna voll auf Kurs. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt - selbst bei einer Niederlage heute zwölf Punkte.

20:15 Uhr: Herzlich willkommen beim DW-Liveticker! Wir tickern die Partie für Sie ab 20:30 Uhr.