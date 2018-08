Frühes Aus für Halep

Bis zur ersten riesigen Überraschung dauerte es bei den US Open in New York ganze 76 Minuten. Ausgerechnet die Rumänin Simona Halep, bislang die konstanteste Spielerin der Saison und mit großem Abstand die Nummer eins der Tenniswelt, erwischte es am ersten Turniertag in der ersten Runde. Halep unterlag der Estin Kaia Kanepi 2:6, 4:6 und verließ wütend den Ort ihrer Pleite. "Es ist hart, aber kein Drama. Ich hatte einen schlechten Tag, und sie hat sehr gut gespielt", sagte Halep.

Premierenpleite in New York

Die 26-Jährige kennt sich trotz ihrer Spielstärke mit Erstrundenniederlagen bei Grand Slams aus: Bei 34 Starts flog sie zwölfmal in Runde eins aus dem Turnier. Ein Auftakt-Aus der Topgesetzten ist zwar kein Jahrhundertereignis bei den Majors, allerdings durchaus bemerkenswert. Halep ist erst die sechste Spielerin in der Geschichte des Profitennis (seit 1968), die dieses Schicksal ereilte - in New York allerdings die erste. Zuvor hatte es unter anderem Steffi Graf 1994 in Wimbledon und zuletzt Angelique Kerber 2017 bei den French Open in Paris getroffen. Die Wimbledonsiegerin aus Kiel muss sich am Dienstag gegen die Russin Margarita Gasparjan beweisen.

Halep bleibt trotzdem Nummer eins

Fühlt sich wohl in New York: Vorjahresviertelfinalistin Kanepi bejubelt ihren Erfolg

Leicht war die Ausgangslage auch für Halep nicht, Kanepi hatte in den beiden vergangenen Jahren das Viertelfinale erreicht. Dennoch sprach wenig für eine Niederlage der Favoritin. Die French-Open-Siegerin und Finalistin der Australian Open, die dank ihres gewaltigen Vorsprungs im WTA-Ranking auch nach dem Turnier die Nummer eins der Welt bleibt, war in Top-Form nach New York gekommen. Beim hochklassig besetzten WTA-Turnier in Montreal holte Halep den Titel, in Cincinnati wurde sie erst im Finale gestoppt.

Gegen Kanepi lief allerdings wenig bis gar nichts zusammen. Bei 0:3 im zweiten Satz zerstörte Halep frustriert ihren Schläger, stemmte sich im frisch eröffneten Louis-Armstrong-Stadium aber noch einmal gegen das Aus. Bis auf 4:4 kam sie heran, ehe Kanepi mit einer Mischung aus viel Ballgefühl und der nötigen Power die Überraschung perfekt machte. "Ich bin immer aggressiv geblieben. Das war der Schlüssel", sagte Kanepi.

Aus deutscher Sicht sorgte Tatjana Maria für eine positive Überraschung. Bei überaus schweißtreibenden Bedingungen überzeugte Maria mit einem couragierten Auftritt gegen die einstige Weltranglisten-Zweite Agnieszka Radwanska, der sie bis dahin dreimal klar unterlegen war. Nach nicht einmal anderthalb Stunden gewann Maria mit 6:3, 6:3 gegen die Polin.

Murray und Wawrinka weiter

Der frühere Turniersieger Andy Murray hat sein erstes Grand-Slam-Match seit über einem Jahr gewonnen. Der Brite, der sich zu Beginn der Saison an der Hüfte hatte operieren lassen, setzte sich gegen den Australier James Duckworth 6:7 (5:7), 6:3, 7:5, 6:3 durch. Murray verwandelte nach 3:17 Stunden seinen ersten Matchball. Murray trifft in Runde zwei auf Fernando Verdasco aus Spanien.

Ebenfalls eine Runde weiter ist Stan Wawrinka (33). Der Ex-Champion aus der Schweiz, der nach einem Knorpelschaden im linken Knie nur dank einer Wildcard im Hauptfeld steht, setzte sich gegen den ehemaligen Top-10-Spieler Grigor Dimitrow aus Bulgarien souverän 6:3, 6:2, 7:5 durch. Wawrinka, US-Open-Sieger von 2016, trifft nun auf Qualifikant Ugo Humbert aus Frankreich.

jk,kd (sid,dpa)