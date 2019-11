Fotoaktion: Welche Feste gibt es bei Ihnen im Oktober?

Viele von Ihnen haben uns diese Woche Fotos geschickt, auf denen Sie zu sehen sind, wie Sie ein traditionelles Volksfest feiern. An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!



Unter sämtlichen Einsendungen haben wir eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design verlost. Gewonnen hat Darwel Quintero aus La Fria in Venezuela. Sein Volksfest ist der Internationale Tag des indigenen Widerstandes am 12. Oktober.



Herzlichen Glückwunsch!