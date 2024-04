Dieses Foto schoss Eddie Jim auf der Fidschi-Insel Kioa: Der 72-jährige Lotomau Fiafia steht mit seinem Enkel John an der Stelle, an der sich in seiner Kindheit noch die Küste befand. Das Bild, das den ersten Platz in der Einzelkategorie Südostasien und Ozeanien belegte, zeigt eindringlich, wie schnell der Meeresspiegel durch Erwärmung und Klimawandel ansteigt.