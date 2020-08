Formel 1: Lewis Hamilton gewinnt Qualifying in Barcelona

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Spanien am Sonntag. Der Engländer im Mercedes sicherte sich im Qualifying am Samstag die Pole Position knapp vor seinem Teamkollegen, dem Vize-Weltmeister Valtteri Bottas aus Finnland im zweiten Mercedes. Red-Bull-Pilot Max Verstappen, der am vergangenen Wochenende das Jubiläumsrennen in Silverstone gewonnen hatte, holte Startplatz drei. Für Rekordhalter Hamilton war es bereits die 92. Pole seiner Karriere und die vierte der Saison. Der Titelverteidiger führt die Fahrerwertung mit 30 Punkten Vorsprung auf Verstappen an.

Vettel nur Tausendstel zu langsam

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel erlebte erneut eine Enttäuschung: Nachdem er am Ende des zweiten Abschnitt der Qualifikation (Q2) seine Rundenzeit noch einmal verbessern konnte und sich auf den zehnten Platz schob, wurde er Sekunden später noch von Pierre Gasly verdrängt, der in seinem Alpha Tauri die fünftbeste Zeit schaffte. Vettel rutschte dadurch einen Rang runter auf Platz elf und schied im Q2 aus. Er war in der Endabrechnung aber nur die Winzigkeit von 0,002 Sekunden langsamer als McLaren-Pilot Lando Norris auf Rang zehn.

Der deutsche Vierfach-Weltmeister hatte unter der Woche an seinem Auto einen neuen Unterbau bekommen, nachdem dort beim letzten Rennen ein Schaden entdeckt worden war. Doch auch mit neuem Chassis war Vettel nicht konkurrenzfähig. "Das Auto wurde im zweiten Sektor der Strecke immer unruhiger. Es war schwierig", beschrieb Vettel seinen Arbeitstag nach der Qualifikation. Dass sich sein Auto nach dem Umbau verbessert hat, konnte er nicht bestätigen, sondern war eher ratlos: "Es gibt ein paar Dinge, da finde ich keine Antwort. Ich tue einfach mein Bestes. Was anderes kann ich nicht tun."

Der Große Preis von Spanien (Start Sonntag um 15.10 Uhr MESZ, ab ca. 15 Uhr im DW-Liveticker) ist das sechste Rennen der Saison. Im Vorjahr gewann Lewis Hamilton das Rennen vor Valtteri Bottas und Max Verstappen.