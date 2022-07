Formel 1: Heftige Unfälle mit gutem Ausgang

Kompletter Totalschaden

Sauber-Pilot Robert Kubica fliegt 2007 in Montreal spektakulär ab. Sein Auto kracht in die Mauer und wird quer über die Strecke auch noch in die andere Mauer geschleudert. Der Bolide kommt auf der Seite liegend zum Stillstand, Kubica ist bewusstlos. Schon am nächsten Tag ist der Pole wieder auf den Beinen. Er hat lediglich Prellungen, eine leichte Gehirnerschütterung und einen verstauchten Fuß.