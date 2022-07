Formel 1: Carlos Sainz in Silverstone auf Pole

Qualifying:

Ferrari-Pilot Carlos Sainz jr. hat sich im Regenchaos von Silverstone überraschend die Pole Position zum Großen Preis von Großbritannien am Sonntag (Start 16 Uhr MESZ) gesichert. Für Sainz ist es bei seinem 150. Formel-1-Grand-Prix die erste Pole der Karriere. Der Spanier setzte sich unter widrigen Bedingungen auf der Traditionsstrecke gegen Weltmeister Max Verstappen im Red Bull und seinen Teamkollegen Charles Leclerc durch. Verstappen war im letzten Qualifikationsabschnitt auf der letzten schnellen Runde ebenfalls sehr schnell unterwegs, wurde aber ausgebremst, weil nach einem Dreher von Leclerc gelbe Flaggen geschwenkt wurden. Der Niederländer musste vom Gas und die Chance auf den ersten Startplatz war dahin.

Ein kleines Desaster erlebten Ex-Weltmeister Sebastian Vettel und Mick Schumacher. Vettel landete einen Tag vor seinem 35. Geburtstag in seinem Aston Martin nur auf Rang 18, Schumacher wurde Vorletzter - ein herber Rückschlag für den Haas-Piloten, der am Sonntag eigentlich seine ersten WM-Punkte anpeilen wollte. Für das Rennen wird besseres Wetter erwartet, umso schwieriger wird es werden, Positionen gutzumachen.

Stimmen:

Carlos Sainz jr. (Ferrari): "Es war eine gute Runde. Ich hatte viele Probleme mit dem stehenden Wasser auf der Ideallinie. Es war schwierig bei diesen Bedingungen Temperatur in die Reifen zu bekommen, Ich dachte eigentlich, die Runde sei nichts Besonderes. Dass es für die Poile gereicht hat, hat mich überrascht."

Max Verstappen (Red Bull): "Es war ein ziemlich schwieriges Qualifying. Man musste zur richtigen Zeit auf der Strecke sein, Carlos hat das gut gemacht. In Q3 ist es manchmal eine Lotterie. Ich hatte etwas Pech mit der gelben Flagge auf der letzten schnellen Runde."

Mick Schumacher (Haas): "Wir hatten ein Problem am Auto. Das Lenkrad stand recht weit nach links. Dadurch hatten wir extrem hohes Untersteuern und in anderen Kurven Übersteuern. Es ist nicht das, was wir uns erhofft haben."

Sebastian Vettel (Aston Martin): "Ich glaube nicht, dass wir das gleiche Problem hatten wie in Kanada. Aber dass wir wieder so früh raus sind, ist bitter und ich bin natürlich enttäuscht. Wir haben einfach nicht den Speed. Auch im Trockenen war es nicht so, dass wir geflogen sind. Es wird schwer."

Streckeninfo:

Der einstige Flugplatz der britischen Luftwaffe ist die Wiege der Formel 1. Im Mai 1950 wurde in Silverstone der erste Grand Prix ausgetragen. Seither gehört das "Home of British Motor Racing" zu den schnellsten Strecken im Kalender. Viele rasante Kurven und der hohe Vollgasanteil fordern reichlich Mut von den Piloten. Passagen wie "Copse", "Maggotts", "Becketts" oder "Chapel" sind längst Legende. Rund um Silverstone schlägt das Motorsportherz des Landes. Sechs von zehn Rennställen haben ihren Teamsitz auf der Insel und betrachten den Grand Prix daher als Heimspiel. Für Sebastian Vettel ist es von der Aston-Martin-Rennfabrik sogar nur ein kurzer Fußmarsch bis zum Eingang der Rennstrecke.

asz (SID, dpa)