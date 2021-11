Flughafen Berlin Brandenburg

Shopping-Flaute an Flughäfen

Für Geschäfte und Gastronomie an Flughäfen sind es harte Zeiten. Nur ein Bruchteil der Passagiere ist in Corona-Zeiten noch unterwegs. Damit ist dem Airport-Einzelhandel die Kundschaft weggebrochen. Am neuen Berliner Flughafen trifft es die Firmen besonders hart. Nach jahrelanger Wartezeit hatten die Händler gerade erst die Türen geöffnet und viel Geld in ihre neuen Läden investiert.