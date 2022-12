Architekt Meinhard von Gerkan ist tot

Meinhard von Gerkan starb bereits am Mittwoch (30.11.2022) im Kreis seiner Familie, teilte das von ihm gegründete Hamburger Architekturbüro Gerkan, Marg und Partner (GMP) jetzt mit. "Wir halten inne im Gedenken an unseren Gründungspartner. Wir trauern mit seiner Familie, in deren Kreis er gestern verstorben ist", heißt es auf der Website des Unternehmens.

Flughafen Tegel: der erste große Entwurf

Zahlreiche bekannte Funktionsbauwerke in Deutschland, etwa der Berliner Hauptbahnhof und die Berliner Flughäfen BER und Tegel, wurden im von Gerkan geleiteten Architekturbüro GMP entworfen, aber auch international war es bei vielen Projekten im Einsatz. Dazu zählen Dutzende Museen, Messehallen, Konzerthäuser und Stadien, darunter das Nationalmuseum in Peking, Fußball-Stadien in Südafrika und Brasilien und die Planstadt Lingang New City nahe Shanghai.

Der Flughafen Tegel (TXL) in Berlin

Noch im Gründungsjahr seines Unternehmens (1865) gewannen Gerkan (gerade erst 30 geworden) und sein Partner Volkwin Marg mit ihrem Entwurf den internationalen Wettbewerb für den Flughafen Tegel, der bei vielen bis heute Kultstatus als "Flughafen der kurzen Wege" genießt. Weniger erfolgreich verlief das Projekt BER, der "neue" Berliner Flughafen, dessen Eröffnung von Pleiten, Pech und Pannen begleitet wurde.

"Architekt aus Leidenschaft"

Von Gerkan kam am 3. Januar 1935 im lettischen Riga zu Welt und verlor im Zweiten Weltkrieg seine Eltern. Nach seiner Flucht nach Westdeutschland wuchs er in Pflegefamilien auf, darunter eine Hamburger Pfarrerfamilie. Er wechselte mehrmals die Schule und machte schließlich 1955 sein Abitur an einem Abendgymnasium. In Hamburg studierte er zunächst Jura und Physik, zog dann aber für ein Architekturstudium nach Berlin. Hier lernte Gerkan auch seinen späteren Partner Volkwin Marg kennen, mit dem er später das Architekturbüro GMP gründete.

Es folgt eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Weltweit arbeiten mehr als 400 Beschäftigte für das Büro, es entwarf Hunderte von Gebäuden und gewann unzählige Preise. "Ich wurde Architekt aus Leidenschaft und bin es seitdem immer geblieben", hat Gerkan in seinem 2013 veröffentlichten Buch "Black Box BER" geschrieben. Sein Freund und Mitstreiter Marg würdigte den Verstorbenen mit den Worten: "Ich bin stolz darauf, was Meinhard und ich gemeinsam mit unseren Partnern und Mitarbeitenden in mehr als einem halben Jahrhundert geschaffen haben. Auf unsere Bauten, die in Deutschland und weltweit anerkannt und gewürdigt werden." Zusammen hätten sie stets für gute Architektur gekämpft, sehr oft gewonnen und manchmal auch verloren. "Meinhards unternehmerischer Mut und weitsichtiger Blick nach vorn stellten die Weichen für die Zukunft unseres Büros."

pr/suc (afp, dpa)