Was passierte mit dem Kogalymavia-Flug 9268? Sicher ist, dass die Maschine am 31. Oktober 2015 auf der Sinai-Halbinsel abstürzte. War eine Bombe an Bord?

An Bord des Fluges waren 224 Menschen, vor allem russische Staatsbürger. Keiner überlebte den Absturz.