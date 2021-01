Fleischatlas: Hohe Kosten für Billigfleisch

"Die industrielle Fleischproduktion ist nicht nur für prekäre Arbeitsbedingungen verantwortlich, sondern vertreibt Menschen von ihrem Land, befeuert Waldrodungen, Pestizideinsätze und Biodiversitätsverluste – und ist einer der wesentlichen Treiber der Klimakrise", so Barbara Unmüßig von der Heinrich-Böll-Stiftung bei der Vorstellung des Fleischatlas' 2021 in Berlin.

Auf 50 Seiten skizzieren darin Experten die Trends und Folgen der globalen Fleischproduktion für die Gesundheit von Mensch und Umwelt. Herausgeben wird der Atlas von der parteinahen Stiftung von Bündnis 90/Die Grünen zusammen mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der internationalen Monatszeitung Le Monde diplomatique.

Killerkeime aus der Tiermast

So führt zum Beispiel die dauerhafte Zugabe von Antibiotika in den Tierfabriken zu immer mehr resistenten Keimen. Dies bedroht die Wirksamkeit von Antibiotika in der Humanmedizin und gefährdet Menschenleben - auch die von Vegetariern und Veganern.

Auch die Rodung von Wäldern für Futtermittel bedroht die Gesundheit von Menschen. Wildtiere verlieren ihre Lebensräume, damit wird der Kontakt zu Menschen enger und das begünstigt die Übertragung von Viren und die Entstehung neuer Pandemien.

Deutsche Schlüsselrolle in der Fleischindustrie

"Die Politik muss dem gesellschaftlichen Wunsch nach dem Umbau der Tierhaltung Rechnung tragen", fordert Olaf Bandt, Vorsitzender des Umweltverbandes BUND. "Dies erfordert eine weitreichende politische Neuausrichtung der Agrarpolitik, aber die Agrarwende wird ohne eine Ernährungswende nicht zu schaffen sein."

Deutschland habe bei der Erzeugung von Schweinefleisch und Milch mit einem Marktanteil von über 20 Prozent in der EU eine Schlüsselfunktion inne, sagt Bandt. "Riesige Mengen an Fleisch werden exportiert. Diese Abhängigkeit vom Weltmarkt schadet der Umwelt, den Tieren und den bäuerlichen Betrieben. Auf immer weniger Höfen leben immer mehr Tiere, dadurch wird die Verschmutzung des Grundwassers in diesen Regionen weiter verschärft", beschreibt Brandt das Dilemma für Bauern und Umwelt.

Fleisch frisst Regenwald

Der globale Fleischbedarf steigt durch das weltweite Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum - für Klima und Umwelt ein großes Problem. 1960 lebten auf der Erde drei Milliarden Menschen, der Fleischverzehr lag laut Fleischatlas bei rund 70 Millionen Tonnen und damit im globalen Durchschnitt bei 23 Kilogramm pro Person im Jahr.

2018 lebten bereits mehr als doppelt so viele Menschen auf der Erde: 7,6 Milliarden Menschen. Der Fleischverzehr war mit rund 350 Millionen Tonnen sieben Mal so hoch und lag im globalen Durchschnitt bei 46 Kilogramm pro Person und Jahr.

Ein zentrales Problem ist der immense Flächenverbrauch für die Fleischproduktion. Laut Umweltbundesamt werden derzeit 71 Prozent der globalen Ackerfläche für Viehfutter gebraucht. Das sind vier mal mehr als für direkt angebaute Lebensmittel (18 Prozent), andere Rohstoffe (sieben Prozent) und Energiepflanzen wie etwa Mais für Biogas (vier Prozent).

Der Druck auf das global verfügbare Ackerland wächst mit steigendem Fleischbedarf. Darum werden weitere riesige Waldflächen vor allem für den Futteranbau von Soja gerodet, wie etwa in Brasilien. "Beim Soja landen heute 90 Prozent im Futtertrog", so Unmüßig.

Um die Weltbevölkerung gut zu ernähren, keine Regenwälder mehr für Futter und Tierzucht abzuholzen und zugleich wieder Flächen für Aufforstungen zu haben, fordern Experten ein Umdenken hin zu einer Ernährung mit weniger Fleisch und mehr pflanzlicher Kost, die deutlich weniger Ackerflächen benötigt.

Ein neues Menü für die Welt

Weltweit führende Wissenschaftler wie Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) empfehlen im "Report für Gesundes Leben auf einem gesunden Planeten" eine Umstellung der Ernährung auf durchschnittlich 16 Kilogramm Fleisch und 33 Kilogramm Milchprodukte pro Person und Jahr. Indien und viele afrikanische Länder zeigen mit ihrer traditionellen Ernährungsweise, dass dies geht. In Nord- und Südamerika sowie in Europa wird dagegen derzeit bis zu sieben Mal mehr Fleisch konsumiert.

Im Fleischatlas zeigen die Autoren nicht nur die internationalen Auswirkungen der mächtigen Fleischindustrie, sie verdeutlichen auch die Zusammenhänge zwischen ihr und der globalen Chemieindustrie.

So dominieren einerseits die großen Fleisch- und Nahrungsmittelkonzerne zunehmend den Markt vom Futtermittelanbau, Transport, Schlachtung und Vermarkung und gefährden damit die Existenz von Bauern und kleineren Schlachtereien.

Aufgezeigt wird auch, wie für den Futtermittelanbau hochgefährliche und teils verbotene Gifte von den großen Chemiekonzernen exportiert und in vielen Regionen gespritzt werden. Zu den Produzenten und Exporteuren solcher Chemikalien zählen unter anderem Bayer Crop Science, BASF, Syngenta aus Europa sowie Corteva und FMS aus den USA. Durch den Einsatz der Pestizide gibt es mehrere tausend Tote, sagt Unmüßig, aus diesem Grund "muss die Bundesregierung alles dafür tun, dass die deutschen Konzerne diese in der EU verbotenen Gifte nicht mehr exportieren", ergänzt Brandt.

Zudem wäre das geplante EU-Mercosur-Abkommen sehr schlecht für Lateinamerika und den Amazonas, warnt Unmüßig. "Beim Abbau der Zölle werden so noch mehr Pestizde nach Lateinamerika geliefert und auch noch mehr Regenwald wird für Sojaanbau und Fleischproduktion abgeholzt", so Unmüßig.

Der gesellschaftliche Wunsch nach einer klima- und umweltfreundlichen sowie artgerechten Tierhaltung erfordere eine weitreichende politische Neuausrichtung der Agrarpolitik, betonen die Experten. Der Umbau müsse sowohl beim Konsum als auch bei der Produktion ansetzen und bedürfe einer umfassenden politischen Strategie. "Eine echte Fleischwende ist bisher nicht eingeleitet", resümiert Barbara Unmüßig von der Heinrich-Böll-Stiftung.

Massentierhaltung - geht es ohne? Globale Massentierhaltung Die Weltbevölkerung wächst schnell, der Fleischkonsum noch schneller. Allein in China dürfte der Fleischverzehr von jetzt im Durchschnitt 63 Kilogramm pro Person bis 2030 um weitere 30 Kilo steigen. Massentierhaltung bringt immer mehr und immer billigeres Fleisch auf dem Markt. Der Preis: Wälder werden abgeholzt, um für Futterpflanzen Platz zu machen - mit Folgen für Klima und Artenvielfalt.

Massentierhaltung - geht es ohne? Weniger Fleisch essen Deutsche Verbraucher müssten ihren Fleischkonsum halbieren um eine gesunde Ernährung aus einer Tier- und Umweltfreundlichen Landwirtschaft zu beziehen. Kleinere Fleischportionen in Kantinen, Restaurants und Fertiggerichten könnten Signalwirkung haben. Auch ein CO2-Label für Fleisch könnte ein Umdenken fördern, ebenso wie eine "Tierschutzabgabe" zur Förderung artgerechter Tierhaltung.

Massentierhaltung - geht es ohne? Gülle-Einsatz eindämmen 208 Millionen Kubikmeter Gülle und Jauche aus Massentierhaltung im In- und Ausland wurden 2017 auf deutschen Äckern und Weiden als Dünger verteilt. Die Folge: Die Nitrat-Konzentration im Grundwasser überschreitet den EU-Grenzwert zum Teil um das achtfache. Letztendlich zahlen die Verbraucher die höheren Kosten für die Trinkwasseraufbereitung. Nitrat reichert sich auch in Obst und Gemüse an.

Massentierhaltung - geht es ohne? Mehr Weide statt Stall "Flächenbindung" ist ein altes Konzept. Als Grundregel soll ein Betrieb nur so viele Tiere halten, wie die eigene Anbauflächen ernähren können. Die Ausscheidungen der Tiere können dann ohne Umweltschäden im landwirtschaftlichen Kreislauf als Dünger verwendet werden. Die Böden der Weideflächen dienen zudem als CO2-Speicher.

Massentierhaltung - geht es ohne? Label für gute Tierhaltung Verbraucher sollten wissen, woher ihr Fleisch kommt. Im aktuellen Fleischatlas fordern die Autoren eine Kennzeichnung über die Art der Tierhaltung mit Angaben über Futtermittel, Platzangebot und Haltung. Die Idee eines Tierschutzlabels könnte allerdings an fehlenden EU-Standards und Regelungen der Welthandelsorganisation (WTO) scheitern.

Massentierhaltung - geht es ohne? Alles verwerten Zwischen 40 und 55 Prozent eines geschlachteten Tieres gelten als "minderwertig" und finden in Deutschland keinen Platz in der Fleischtheke. Ein Teil wird exportiert, was wiederum Probleme auf den lokalen Märkten mit sich bringt. In Deutschland entdecken immer mehr Sterneköche Innereien wie Leber, Nieren oder Hirn neu. Das Ziel: Das ganze Tier direkt zu verwerten, ohne Abfall.

Massentierhaltung - geht es ohne? Kombihaltung Photovoltaik-Anlagen als Schafweide, Streuobstwiesen für Gänsemast und in der Obstplantage Hühner, die Schädlinge fressen und nebenbei die Wiese düngen und dazu noch Eier legen. Eine Win-Win-Situation: Für den Landwirt bedeutet die Kombihaltung ein extra Einkommen, für die Tiere ein artgerechteres Leben.

Massentierhaltung - geht es ohne? Die Alleskönner Das Fleisch von Turbo-Milchkühen und industriellen Legehennen lässt sich nicht verkaufen, männlicher Nachwuchs ist deshalb unrentabel. Es gibt aber Tierrassen, die sowohl Fleisch als auch Milch bzw. Eier produzieren. Viele Öko-Landwirte haben alte Nutztierrassen neu entdeckt – und bekommen einen guten Preis für Milch, Eier und Fleisch aus tierschutzgerechter Aufzucht.

Massentierhaltung - geht es ohne? Viele Regeln, wenig Kontrolle Die Haltung von Nutztieren ist durch EU-Vorschriften und das deutsche Tierschutzgesetz geregelt. Tiere müssen verhaltensgerecht und ohne Schmerzen und Leid gehalten werden. Eine Studie enthüllte jedoch, dass mehr als die Hälfte aller Tiere krank sind. Tierschützer fordern höhere Strafen, mehr staatliche Kontrollen und wollen ein Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände einführen.

Massentierhaltung - geht es ohne? Preiskampf im Einzelhandel Fünf Supermarktketten kontrollieren fast drei Viertel des Lebensmittelangebots in Deutschland. Oft diktiert der Einzelhandel die Preise und lockt mit Billigfleisch als Angebot der Woche. Stattdessen könnten die Marktführer ihre Marktmacht nutzen, um Tierschutz und artgerechte Tierhaltung zu fördern, so der Fleischatlas. Etwa mit unabhängig kontrollierten Kennzeichnungen für die Verbraucher.

Massentierhaltung - geht es ohne? EU-Förderung ändern In Deutschland gehen jährlich rund fünf Milliarden Euro an EU-Zuschüssen vor allem an Großbetriebe, weil die Förderung pro Hektar bezahlt wird. Die Autoren des Fleischatlases fordern eine Umschichtung der EU-Agrarhilfe auf kleinere und mittelgroße Betreibe und mehr Geld für Betriebe, die ihre Tiere art- und umweltgerecht halten. Autorin/Autor: Helle Jeppesen