Flüchtlinge und Russland: Merkels Agenda

Als Bundeskanzlerin Angela Merkel Mitte August ihre spanischen Amtskollegen Pedro Sánchez in denssen Urlaubsresidenz besuchte, ging es um die derzeit wohl komplizierteste Angelegenheit auf ihrer To-do-Liste: Die Immigration nach Europa und eine Regulierung der Binnenmigration in der Europäischen Union. Der spanische Ministerpräsident ist einer der ersten, die ein bilaterales Flüchtlingsabkommen mit Deutschland eingegangen sind. Demnach kann Berlin Flüchtlinge nach Spanien zurückschicken, die dort bereits einen Asylantrag gestellt haben. Mit der bilateralen Vereinbarungen untermauert Merkel ihre Einsicht, dass sie das Dublin-System für "nicht funktionsfähig" hält, wie sie in bei ihrem Besuch Spanien erklärte.

Konfrontativer EU-Gipfel

Die Dublin-Verordnung, auf die sich die EU-Mitgliedsstaaten in den 1990ern einigten, soll regeln, welches EU-Land für einen Flüchtling zuständig ist. Aber in der Praxis werden Asylanträge oft nicht richtig bearbeitet und Rechte von Migranten werden verletzt. 2015 und 2016 musste das Dublin-System teilweise ausgesetzt werden, weil die Menge der Immigranten zu einer bürokratischen Krise geführt hatte.

Merkel und ihr Mann (rechts) verbanden den Spanien-Besuch der Kanzlerin mit ein bisschen Urlaubsprogramm und ließen sich von Sanchez und seiner Frau den Nationalpark Donana zeigen

Spanien ist neben Frankreich eines der wenigen verbleibenden EU-Länder, in denen keine populistische Partei an der Regierung zumindest beteiligt ist. Das macht das Land zu einem wichtigen Verbündeten für Deutschland. Die Vertreter dieser immer kleiner werdenden Gruppe Länder treffen am 20. September auf die vielen Politiker aus rechtsgerichteten Regierungsparteien. Für diesen Tag hat Österreich zu einem informellen EU-Gipfel eingeladen.

Österreich, wo die konservative ÖVP mit der rechstpopulistischen FPÖ die Regierungskoalition bildet, hat turnusgemäß den Vorsitz des EU-Ministerrats inne. Es ist eines der Länder, die eine extrem strenge Migrationspolitik verfolgen. Für Merkel und Sánchez könnte die Teilnahme an dem Gipfel daher eine Reise in die Höhle des Löwen werden, in der sie andere Regierung von neuen Vereinbarung mit Herkunftsländern wie Marokko und Libyen überzeugen müssen. Die nämlich verlangen von der EU größere Unterstützung, um Migranten an der Flucht nach Europa zu hindern.

Das Russland Problem

Doch auf Merkels Liste von ewigen Problemen steht noch ein ganz anderes: der Umgang mit Russland. Präsident Wladimir Putin wird am Samstag nach Deutschland kommen. Er und Merkel werden sich auf Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregierung in Brandenburg, treffen - nur drei Monate nachdem Merkel Putin im Küstenresort Sotchi besucht hat.

Die Liste möglicher Diskussionsthemen der beiden langjährigen Regierungschefs ist lang. Bei vielen Themen trennen Russland und Deutschland Welten. Besonders unterschiedlich sind die Ansichten zu den Konflikten in Syrien und der Ukraine.

"Geiseln des Kreml"? Ukrainische Gefangene in Russland Oleg Senzow Der Regisseur stammt von der Krim. In Russland wird ihm vorgeworfen, im Frühjahr 2014 auf der Krim eine terroristische Vereinigung gebildet und Anschläge geplant zu haben. Senzow wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt, die er in einem Gefängnis nördlich des Polarkreises absitzt. Seit dem 14. Mai fordert er mit einem Hungerstreik die Freilassung aller ukrainischen politischen Gefangenen in Russland.

"Geiseln des Kreml"? Ukrainische Gefangene in Russland Aleksandr Koltschenko Der 27-Jährige stammt ebenfalls von der Krim. Er war Mitangeklagter im "Fall Senzow". Wegen der "Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und der Planung von Terroranschlägen in Simferopol" wurde Koltschenko in Russland zu zehn Jahren Haft verurteilt. Wie Senzow betont auch er seine Unschuld. Derzeit befindet er sich in einem Gefängnis im Ural.

"Geiseln des Kreml"? Ukrainische Gefangene in Russland Aleksej Tschirnij Auch der 34-jährige Aleksej Tschirnij stammt von der Krim und war ebenfalls Mitangeklagter im Fall der "Krim-Terroristen". Er wurde im Mai 2014 in Simferopol festgenommen und gefoltert. Danach bekannte er sich schuldig und sagte gegen Senzow aus. Tschirnij kooperierte mit den Ermittlern und bekam letztlich sieben Jahre Haft. Er sitzt derzeit in einem Gefängnis in der russischen Region Rostow.

"Geiseln des Kreml"? Ukrainische Gefangene in Russland Sergej Litwinow Der 34-jährige Sergej Litwinow aus dem ostukrainischen Luhansk wurde im Sommer 2014 festgenommen. Er wurde beschuldigt, im Donbass an "Strafmaßnahmen" des ukrainischen Dnepr-Bataillons, insbesondere an Morden und Vergewaltigungen, teilgenommen zu haben. Litwinow wurde zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt und befindet sich in einer Strafkolonie in Magadan.

"Geiseln des Kreml"? Ukrainische Gefangene in Russland Mykola Karpjuk Der 53-jährige Mykola Karpjuk stammt aus der ukrainischen Region Riwne. Im März 2014 wurde er in Russland wegen des Vorwurfs festgenommen, 1994 und 1995 an Kämpfen gegen das russische Militär in Tschetschenien beteiligt gewesen zu sein. Zunächst soll er gestanden haben. Später erklärte Karpjuk, er sei unter Folter verhört worden. Von einem Gericht in Grosny wurde er zu 22,5 Jahren Haft verurteilt.

"Geiseln des Kreml"? Ukrainische Gefangene in Russland Stanislaw Klych Stanislaw Klych wurde im August 2014 auf der Reise ins russische Orjol verhaftet. Wie Karpjuk wurde ihm vorgeworfen, sich 1994 in Tschetschenien an Kämpfen gegen die russische Armee beteiligt zu haben. Auch er beklagt, gefoltert worden zu sein, unter anderem mit Psychopharmaka. Ein Gericht in Grosny verurteilte ihn zu 20 Jahren Haft. Er befindet sich in einer Gefängnis-Psychiatrie in Magnitogorsk.

"Geiseln des Kreml"? Ukrainische Gefangene in Russland Wolodymyr Baluch Wolodymyr Baluch hisste über seinem Haus auf der von Russland annektierten Krim die Flagge der Ukraine. Wegen angeblicher illegaler Lagerung von Munition wurde er zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Wegen eines angeblichen Überfalls auf einen leitenden Gefängniswärter bekam er fünf Jahre Gefängnis. Seit dem 19. März befindet er sich aus Protest in einem Hungerstreik.

"Geiseln des Kreml"? Ukrainische Gefangene in Russland Roman Suschtschenko Der Korrespondent der ukrainischen Nachrichtenagentur "Ukrinform", Roman Suschtschenko, wurde Ende September 2016 in Moskau festgenommen, als er dort seinen Bruder besuchen wollte. Im Juni 2018 wurde er wegen Spionage und des Vorwurfs, geheime Informationen über das russische Militär gesammelt zu haben, zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Der Prozess verlief hinter verschlossenen Türen.

"Geiseln des Kreml"? Ukrainische Gefangene in Russland Pawlo Hryb Der 20-jährige Pawlo Hryb verschwand im August 2017 in der weißrussischen Stadt Gomel. Dort wollte er ein Mädchen treffen, mit dem er über ein soziales Netzwerk in Kontakt getreten war. Später wurde bekannt, dass ihm Terrorismus vorgeworfen wird und dass er in der russischen Stadt Krasnodar in Untersuchungshaft sitzt. Laut seinem Anwalt wurde Pawlo vom russischen Geheimdienst FSB entführt. Autorin/Autor: Anastasia Magazova, Danylo Bilyk, Markian Ostaptschuk



Gemeinsam mit Frankreich versucht Deutschland zwischen der ukrainischen Regierung und den pro-russischen Separatisten zu vermitteln, die den östlichen Teil der Ukraine kontrollieren. Die Vereinten Nationen versuchen ebenfalls, einen Waffenstillstand in dem vor sich hin köchelnden Konflikt zu verhandeln. Seit dem Ausbruch der Gewalt im November 2013 sind fast 10.000 Menschen gestorben. Aber wie die UN eine Waffenruhe kontrollieren würde, ist offen.

Der Krieg in Syrien ist das Thema eines weiteren Gipfels, zu dem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am 7. September einlädt. Frankreich und Russland werden ebenfalls teilnehmen. Putin ist einer der wichtigsten Verbündeten von Syriens Präsident Baschar al-Assad und wird wahrscheinlich eine Schlüsselfigur bei dem Treffen sein.

Und noch ein schwieriges Russland-Thema beschäftigt die Kanzlerin: Die 1200-Kilometer lange Nord Stream 2 Pipeline, über die Russland Gas an Deutschland liefern möchte. Doch das Infrastrukturprojekt ist politisch höchst umstritten. US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter, es sei unfair, dass Deutschland sich von US-Truppen beschützen lasse, aber gleichzeitig wirtschaftliche Deals mit Russland abschließe. Die USA würden Deutschland gerne Flüssiggas aus eigener Produktion verkaufen. Andere Kritiker sagen, Deutschland mache sich dadurch von russischem Gas abhängig und hintergehe die osteuropäischen Partnerländer, vor allem Polen und die Ukraine, durch die bisher ein großer Teil des russischen Erdgases nach Westeuropa geliefert wird.