Tunesien - Forscher wollen im Mittelmeer Beifang verhindern

An den Küsten Tunesiens leben viele Menschen vom Fischfang. Das wird jedoch immer schwieriger. Denn in den vergangenen 50 Jahren sind die Fischbestände im Mittelmeer deutlich zurückgegangen. Die meisten Arten sind längst überfischt. Das bedeutet, es werden mehr Fische gefangen als neue nachkommen können.

Ein Grund dafür sind die riesigen Schleppnetze, mit denen seit Jahren Garnelen und andere Schalentiere vom Meeresboden geholt werden. Aber nicht nur die Krebstiere bleiben in den Netzen, sondern auch viele andere Meeresbewohner wie Rochen, Haie und Korallen.

Das Projekt Med Bycatch will die durch diese Fangmethoden bedrohten Arten schützen. Dafür begleiteten Wissenschaftler zwei Jahre lang die Fischer, fuhren mit ihnen hinaus aufs Meer, sammelten Daten. Entstanden ist eine große Datenbank, anhand derer die Forscher den Fischern nun helfen können, schonender und nachhaltiger zu arbeiten.

Ein Forscher sammelt in Tunesien Daten über die Fischbestände vor Ort

Projektname: Med Bycatch

Projektziel: Die Unterstützung der Mittelmeeranrainer Tunesien, Marokko und Türkei beim Schutz bedrohter Arten wie Meeresschildkröten, Rochen oder Haie. Ab 2022 soll das Projekt auch auf Italien, Kroatien, Spanien und Frankreich ausgeweitet werden.

Projektpartner: Das Projekt liegt in der Hand der Naturschutzorganisation International Union for Conservation of Nature (IUCN) und wird finanziert von der MAVA-Stiftung.

Projektdauer: Oktober 2017 – Juli 2020, verlängert bis Ende 2021

Ein Film von Gerlind Vollmer und Hamdi Dallali