Filmstudio plant Gondelbahn zum Hollywood-Schriftzug in Los Angeles

Reisetipps für Filmfans in Los Angeles

Griffith Observatory: "Denn sie wissen nicht was sie tun"

Die Sternwarte von 1935 ist ein beliebtes Ausflugsziel am Mt. Hollywood. Der weiße Kuppelbau taucht in zahllosen Filmproduktionen auf. Die Büste des Schauspielers James Dean (rechts) erinnert an den Filmklassiker "Rebel without a cause" von 1955, dessen Showdown am Observatorium mit einer tragischen Schießerei endet. Es war Deans vorletzter Film vor seinem tödlichen Autounfall.