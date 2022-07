Filmfestspiele von Venedig: Das sind die Programmhöhepunkte

Unter den 23 Filmen im Wettbewerb des Filmfestivals von Venedig 2022 befinden sich ein Marilyn-Monroe-Drama, ein Kannibalen-Roadmovie und eine schwarze Komödie über das Familienleben. Außerdem zeigt das älteste Filmfestival der Welt, das als Startrampe für Oscar-Anwärter gilt, Dutzende weiterer heiß erwarteter Filme sowohl im als auch außerhalb des Wettbewerbs um den Goldenen Löwen.

Die 79. Ausgabe der Filmfestspiele in der Lagunenstadt, deren Programm der Biennale-Direktor Alberto Barbera, gemeinsam mit Biennale-Präsident Roberto Cicutto am Dienstag vorstellte, dauert vom 31. August bis zum 10. September. Eröffnet wird sie mit dem Film "White Noise" des US-Regisseurs Noah Baumbach mit Greta Gerwig, Adam Driver und Lars Eidinger.

Penélope Cruz spielt die Hauptrolle in "L'Immensità" ("Die Unendlichkeit") des italienischen Regisseurs Emanuele Crialese

Internationales Aufgebot

Jury-Präsidentin ist die US-Schauspielerin Julianne Moore. Von den Wettbewerbsfilmen wurden neun in den USA produziert, je fünf kommen aus Italien und aus Frankreich und zwei aus dem Iran. Penélope Cruz, die voriges Jahr in Venedig im Eröffnungsfilm "Madres paralelas" ("Parallele Mütter") von Pedro Almodóvar zu sehen war, spielt die Hauptrolle in "L'Immensità" ("Die Unendlichkeit") des italienischen Regisseurs Emanuele Crialese.

Der "Taxi Teheran"-Regisseur Jafar Panahi, dessen Festnahme Mitte Juli im Iran bekannt wurde, ist mit "Khers Nist" ("No bears") dabei. Es ist einer von zwei iranischen Filmen im Wettbewerb. Romain Gavras, Sohn von Regielegende Constantin Costa-Gavras, ist in Venedig mit dem Film "Athena" über soziale Konflikte in einer Vorstadt von Paris vertreten.

Der Regisseur von "Khers Nist" ("No Bears") Jafar Panahi wurde im Juli 2022 im Iran verhaftet

Deutsche Stars an der Seite von Hollywood-Größen

Zu den Größen, die auf dem roten Teppich erwartet werden, gehören Timothée Chalamet, Sadie Sink, Adam Driver, Olivia Wilde, Harry Styles, Ana de Armas, Hugh Jackman, Sigourney Weaver und viele andere.

Auch deutschsprachige Stars sind mit dabei. Neben Christoph Waltz und Lars Eidinger spielt auch die deutsche Schauspielerin Nina Hoss in einem Wettbewerbsfilm mit. Sie ist an der Seite der zweifachen Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett zu sehen, die in "Tár" von Todd Fields eine Chefdirigentin verkörpert. Der Film erzählt die fiktive Geschichte einer berühmten Dirigentin, die ein großes deutsches Orchester leitet. Er wurde teilweise in der Dresdner Philharmonie gedreht.

Cate Blanchet spielt im Film "Tár" eine Chefdirigentin eines deutschen Orchesters

Auch unter den Filmemachern teilen sich Arthouse-Regisseure die Bühne mit etablierten Hollywood-Größen. Biennale-Newcomer wie Darren Aronofsky, Andrew Dominik, Alejandro González Iñárritu, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Koji Fukada oder Jafar Panahi feiern mit ihren Filmen ihre Festival-Premiere.

Erstmals Eröffnungsfilm von Netflix

Insgesamt nehmen vier Netflix-Produktionen am Wettbewerb um den Goldenen Löwen teil, darunter Andrew Dominiks "Blonde", in dem Ana de Armas in die Rolle der US-Schauspielerin Marilyn Monroe schlüpft und das tragische Leben der ehemaligen Sex-Ikone nachspielt.

Mit Noah Baumbachs schwarzer Komödie "White Noise" mit Adam Driver und Greta Gerwig in den Hauptrollen wird Netflix zum ersten Mal die Ehre zuteil, das Festival zu eröffnen.

Timothée Chalamet als Kannibale

Einer der am meisten erwarteten Filme dürfte "Bones & All" vom italienischen Regisseur Luca Guadagnino sein. Timothée Chalamet spielt darin zusammen mit Taylor Russell ein verarmtes Kannibalen-Liebespaar.

Timothée Chalamet und Taylor Russel im Kannibalen-Roadmovie "Bones & All"

Der Film beschäftigt sich mit den "Ärmsten und Ausgegrenzten in Amerika, dem Scheitern des amerikanischen Traums", sagte Biennale-Direktor Alberto Barbera bei der Programmvorstellung des Festivals am Dienstag.

Oscar-Vorboten

Das Filmfestival von Venedig bietet oft einen ersten Blick auf künftige Oscar-Gewinner. Auch "Birdman"-Regisseur Alejandro González Iñárritu kehrt mit seinem neuesten Film auf die Lido-Insel zurück. "Bardo" ist eine spanischsprachige Netflix-Komödie, die in Mexiko spielt.

Auch Martin McDonagh feierte 2017 mit "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" in Venedig Premiere. Sein Film wurde daraufhin mehrfach ausgezeichnet. Mit "The Banshees Of Inisherin", der in Irland spielt und mit Brendan Gleeson und Colin Farrell in den Hauptrollen aufwartet, geht er dieses Jahr bei den Festspielen ins Rennen.

Der Film "He Banshees of Inisherin" mit Colin Farrell und Brendan Gleeson in den Hauptrollen ist eine Koproduktion zwischen Irland, den USA und dem Vereinigten Königreich

Wie immer werden einige der Filme, die nicht am Wettbewerb teilnehmen, genauso viel Aufmerksamkeit erhalten wie die Filme, die sich um den Hauptpreis des Goldenen Löwen streiten. Dazu gehören der Psychothriller "Don't Worry Darling" von Regisseurin Olivia Wilde mit Florence Pugh und Harry Styles, "Dead For a Dollar", ein Western von Walter Hill mit Christoph Waltz in der Hauptrolle, und der Dokumentarfilm "Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom" von Evgeny Afineevsky.

kt/so (mit dpa/Reuters)