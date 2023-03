Fehlender Corona-Impfschutz: Novak Djokovic verpasst erneut Turniere

Seit über 379 Wochen steht er an der Spitze des Welttennis, doch jetzt muss Novak Djokovic eine Zwangspause einlegen: Er wird bei den ATP-Masters-Turnieren in Indian Wells und Miami nicht antreten können. Nach seiner ersten Niederlage des Jahres im Halbfinale der Dubai Championships gegen Daniil Medvedev musste der serbische Superstar im Herrentennis nun auch abseits des Platzes eine Niederlage hinnehmen.

Warum nimmt Djokovic nicht am Master in Indian Wells teil?

Ein offizieller Grund wurde nicht genannt. Allerdings darf Djokovic unter den aktuellen Umständen derzeit nicht in die Vereinigten Staaten einreisen, da er nicht gegen COVID-19 geimpft ist. Der Serbe zählt zu den bekanntesten Sportlern, die nicht gegen das Virus geimpft sind. Er hatte bei der US-Regierung Anfang des Jahres eine Sondergenehmigung für die Einreise in das Land beantragt.

Anfang März sprachen sich sowohl der US-Tennisverband als auch die Organisatoren der US Open öffentlich für die Bewilligung von Djokovics Antrag auf Einreise in die Vereinigten Staaten aus. "Novak Djokovic ist einer der größten Champions, die unser Sport je gesehen hat", schrieben die US Open auf ihrem offiziellen Twitter-Feed. "Die USTA und die US Open hoffen, dass Novak mit seinem Antrag auf Einreise in die USA erfolgreich ist und dass die Fans ihn in Indian Wells und Miami wieder in Aktion sehen können."

Doch der Antrag wurde trotzdem abgelehnt, wie der Senator von Florida, Rick Scott, auf Twitter mitteilte. Die Befreiung von der Impfpflicht hätte es Djokovic erlaubt, in Indian Wells und Miami zu spielen, wo das Turnier vom 19. März bis zum 2. April stattfindet.

Das Turnier im US-Bundesstaat Kalifornien beginnt am Montag, 13. März mit der Qualifikation, das Hauptfeld ist ab Mittwoch, 15. März aktiv. Nun hieß es in einer Erklärung auf dem offiziellen Twitter-Account des Turniers: "Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat sich von den BNP Paribas Open 2023 zurückgezogen. Mit seinem Rückzug rückt Nikoloz Basilashvili in das Feld nach."

Djokovic wäre der große Favorit auf seinen sechsten Titel in Indian Wells gewesen. Er hatte schon 2022 nicht in Indian Wells gespielt, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft war und der Impfschutz Voraussetzung für die Einreise in die USA war.

Wie geht Novak Djokovic mit dem Thema Corona-Impfung um?

Djokovic und sein Team haben sich noch nicht öffentlich geäußert. Im Februar 2022 hatte der Serbe jedoch in einem Interview mit der BBC gesagt, dass er lieber auf künftige Tennistrophäen verzichten würde, als gezwungen zu sein, sich impfen zu lassen. Dies sei "ein Preis, den ich zu zahlen bereit bin".

Er betonte jedoch, dass er "nie gegen die Impfung war. Ich verstehe, dass weltweit alle große Anstrengungen unternehmen, um dieses Virus in den Griff zu bekommen."

Jeder habe das Recht zu wählen oder zu handeln oder zu sagen oder zu fühlen, was für ihn angemessen ist. "Die Prinzipien der Entscheidungsfindung über meinen Körper sind wichtiger als jeder Titel oder irgendetwas anderes. Ich versuche, so gut wie möglich mit meinem Körper in Einklang zu sein", erklärte Djokovic.

Nach einer Serie von zwanzig gewonnenen Spielen schied Novak Djokovic im Halbfinale der Dubai Championships aus

Der fehlende Corona-Impfschutz hatte 2022 dazu geführt, dass Djokovic sowohl die Australian Open als auch später - nach seinem Sieg in Wimbledon - die US Open verpasst hatte. Im Januar dieses Jahres kehrte er dann nach Australien zurück, das seine Einreise dieses Mal zuließ, gewann die Australian Open 2023 und stellte mit seinem 22. Triumph den Rekord für die meisten gewonnenen Grand-Slam-Einzeltitel ein.

Wie lauten aktuell die Corona-Vorschriften in den Vereinigten Staaten?

Derzeit verlangen die USA von Ausländern, die in das Land einreisen, eine Impfung gegen COVID-19. Sie erlauben keinerlei Alternative - auch kein negatives Testergebnis. Das Land beendet jedoch am 11. Mai seine COVID-19-Notstandserklärung, so dass ausländische Flugreisende danach wieder ohne Impfung einreisen können.

Wie geht es weiter?

Djokovic hofft, dass seine Impfprobleme im Jahr 2023 ein Ende haben, wenn die USA die Beschränkungen für ausländische Reisende aufheben. Die jährlich in New York stattfindenden US Open, die der Serbe bereits dreimal gewonnen hat, beginnen am 28. August.

Dieser Text wurde aus dem Englischen adaptiert.