FC Bayern souverän gegen den 1. FC Köln

Sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Dortmund haben am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga ihre Pflichtaufgaben erfüllt. Der Tabellenführer aus München setzte sich mit 5:1 (2:0) gegen den 1. FC Köln durch. In der ersten Halbzeit erzielten Eric Maxim Choupo-Moting (18. Minute) und Robert Lewandowski (34.) die Tore zur souveränen Bayern-Halbzeitführung. Kurz nach dem Seitenwechsel nutzte Kölns Stürmer Ellyes Skhiri ein Missverständnis in der Bayern-Defensive und machte das 1:2 aus Kölner Sicht (49.).

Köln wurde daraufhin mutiger, und die Münchner wirkten eine Viertelstunde lang verunsichert. Dann aber sorgte Lewandowski mit seinem zweiten Treffer wieder für klare Verhältnisse (64.). Für den Polen war es bereits das 28. Saisontor. Wenig später hatte Köln Pech, als Manuel Neuer den Ball bei einem Dribbling vertändelte, Dominick Drexler beim Versuch, das leere Münchner Tor zu treffen aber am Pfosten scheiterte (75.). Schließlich führte Serge Gnabry mit einem Doppelpack die endgültige Entscheidung herbei (82./86.).

Durch den Sieg vergrößerte der FC Bayern seinen Vorsprung im Titelrennen mit RB Leipzig zumindest vorübergehend auf fünf Punkte. Leipzig tritt am Abend im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach an.

Siege für Dortmund und Wolfsburg

Genau wie die Münchner gaben sich auch die Dortmunder keine Blöße. Sie behielten im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld mit 3:0 (0:0) die Oberhand. Der BVB war gegen defensive Bielefelder schon in der ersten Halbzeit deutlich überlegen, schaffte aber erst nach der Pause seinen ersten Treffer. Mo Dahoud war der Torschütze (48.). Nach einem Foul von Bielefelds Amos Pieper an Marco Reus erhöhte Jadon Sancho per Foulelfmeter auf 2:0 (58.). Der eingewechselte Brasilianer Reinier setzte mit seinem ersten Bundesligator den Schlusspunkt (81.).

Mo Dahoud nimmt Maß und bricht gegen Arminia Bielefeld den Bann für Borussia Dortmund

In Wolfsburg dauerte es fast bis zur Halbzeitpause, bevor zum ersten Mal gejubelt werden durfte. Der VfL Wolfsburg setzte sich mit 2:0 (1:0) gegen Hertha BSC durch und profitierte dabei in der 37. Minute durch ein Eigentor des Berliners Lukas Klünter. Eine längere Phase der Ungewissheit gab es kurz vor Schluss, als Schiedsrichter Bastian Danckert zunächst auf Foulelfmeter für die Hertha entschied. Anschließend dauerte es im Gespräch mit Video-Assistentin Bibiana Steinhaus minutenlang, bevor der Strafstoß zurecht wieder zurückgenommen wurde (79.). Schließlich sorgte Maxence Lacroix mit seinem Kopfballtor zum 2:0 für die Entscheidung (89.). Allerdings beendete Wolfsburg das Spiel nicht mit elf Spielern, weil Marin Pongracic wegen wiederholten Foulspiels die gelb-rote Karte sah (90.+4)

Schalke nutzt Elfmeter nicht

Tabellenschlusslicht FC Schalke 04 hat seine Negativserie fortgesetzt. Die Schalker unterlagen beim VfB Stuttgart mit 1:5 (1:3). Stuttgarts defensiver Mittelfeldspieler Wataru Endo schnürte mit seinen ersten beiden Bundesligatoren einen Doppelpack (10./26.). Sasa Kaljdzic erhöhte auf 3:0 für den VfB (34.). Vor der Pause gelang Schalke durch Sead Kolasinac der Anschlusstreffer (40.). In der 72. Minute gab es die große Chance für Schalke, noch näher heranzukommen, doch Nabil Bentaleb vergab einen Foulelfmeter (72.). VfB-Torhüter hatte keine Mühe, seinen harmlosen Schuss zu parieren.

Zuviel Platz für Wataru Endo (r.): Dem Japaner vom VfB Stuttgart gelingen gegen indisponierte Schalker zwei Treffer

Schließlich machte Philipp Klement mit dem 4:1 für den VfB alle Schalker Hoffnungen zunichte (88.). In der Nachspielzeit erhöhte der eingewechselte Daniel Didavi sogar noch auf 5:1 (90.+2). Es war das achte Bundesligaspiel der Schalker hintereinander ohne dreifachen Punktgewinn, die 16. Saison-Niederlage im 23. Spiel.

Bremen besiegt "Überflieger" aus Frankfurt

Am Freitagabend konnte Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt das Spiel drehen und gewann mit 2:1 (0:1). Nachdem André Silva die Eintracht früh in Führung gebracht hatte (9.), trafen nach der Pause Theodor Gebre Selassie (47.) und Joshua Sargent (62.) für Werder. Während der gesamten Partie war der Video-Assistent (VAR) im Dauereinsatz: Beide Bremer Tore wurden überprüft. Zwei weiteren Treffern der Bremen durch Sargent (28.) und Romano Schmid (70.) wurde die Anerkennung durch den VAR wegen Abseitsstellung verweigert.

Nachdem es bereits auf dem Platz hitzig zugegangen war, gerieten Spieler beider Teams nach dem Abpfiff bei einem Gerangel im Kabinentrakt aneinander, auch Frankfurts Coach Adi Hütter, Sportdirektor Bruno Hübner und Bremens Trainer Florian Kohfeldt diskutierten hitzig. Für Frankfurt war es die erste Niederlage nach zuvor elf ungeschlagenen Bundesliga-Spielen in Folge.

Der 23. Spieltag in Zahlen:

Bayern München - 1. FC Köln 5:1 (2:0)

Tore: 1:0 Choupo-Moting (18.), 2:0 Lewandowski (34.), 2:1 Skhiri (49.), 3:1 Lewandowski (64.), 4:1 Gnabry (82.), 5:1 Gnabry (86.)

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 3:0 (0:0)

Tore: 1:0 Dahoud (48.), 2:0 Sancho (58./Foulelfmeter), 3:0 Reinier (81.)

VfL Wolfsburg - Hertha BSC 2:0 (1:0)

Tore: Klünter (37./Eigentor), 2:0 Lacroix (89.)

Gelb-rote Karte: Pongracic (90.+4)

VfB Stuttgart - FC Schalke 04 5:1 (3:1)

Tore: 1:0 Endo (10.), 2:0 Endo (26.), 3:0 Kalajdzic (34.), 3:1 Kolasinac (40.), 4:1 Klement (88.), 5:1 Didavi (90.+2)

Besondere Vorkommnisse: Kobel hält Elfmeter von Bentaleb (72.)

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Silva (9.), 1:1 Gebre Selassie (47.), 2:1 Sargent (62.)