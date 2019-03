FC Bayern scheitert gegen Liverpool in der Champions League

FC BAYERN - LIVERPOOL 1:3 (1:1)

(Hinspiel: 0:0)

---------

Ein hilfloser FC Bayern ist an Jürgen Klopp und dem FC Liverpool gescheitert. Das 1:3 (1:1) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League besiegelte die komplette Niederlage in den deutsch-englischen Fußball-Wochen, in denen zuvor Borussia Dortmund

und der FC Schalke 04 ausgeschieden waren.

Vor 70.000 Zuschauern schlugen sich die Münchner am Mittwochabend selbst. Nach einem schweren Patzer von Manuel Neuer in dessen 100. Königsklassenspiel brachte Sadio Mané den Vorjahresfinalisten in Führung (25.). Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk (69.) und erneut Mané (84.) besiegelten mit ihren Kopfballtreffern den Bayern-K.o. Ein Eigentor des früheren Schalkers Joel Matip (39. Minute) hielt den Bundesliga-Spitzenreiter zwischenzeitlich im Rennen um das achte

Viertelfinale in Serie.

Drei Wochen nach dem viel gelobten 0:0 an der Anfield Road ging die Taktik von Bayern-Trainer Niko Kovac nicht auf. Viel zu selten setzte sein Ensemble offensiv Akzente. Durch das Aus der Münchner findet das Viertelfinale der Königsklasse erstmals seit

2006 ohne deutsche Beteiligung statt.

Spiel verpasst? Dann gibt es hier nochmal alle Höhepunkte der Partie der Schalker bei Manchester City zum Nachlesen im Liveticker.

---------

ABPFIFF

90.+2 Minute: GELBE KARTE gegen ANDREW ROBERTSON nach einem Foul gegen Goretzka.

90. Minute: Es gibt drei Minuten Nachspielzeit.

87. Minute: SPIELERWECHSEL bei LIVERPOOL: ADAM LALLANA ersetzt JAMES MILNER.

84. Minute: ⚽ TOR für den FC LIVERPOOL durch SADIO MANE. Salah flankt von rechts milimetergenau auf den Kopf von Mane, Hummels ist zu weit weg und dann köpft der Stürmer bequem am zweiten Pfosten ein. Das ist die Entscheidung. Bayern wird ausscheiden. Sie brauchen jetzt drei Treffer. Das ist unrealistisch.

84. Minute: GELBE KARTE gegen RENATO SANCHES nach einem Foul gegen Wijnaldum.

83. Minute: SPIELERWECHSEL bei LIVERPOOL: DIVOCK ORIGI ersetzt ROBERTO FIRMINHO.

83. Minute: Schuss von Sanches. Aber auch dieser Schuss verfehlt das Tor - geht links neben das Tor.

82. Minute: Es kommt nichts mehr von den Bayern. Das ist schon erschreckend. Keine Kreativität, keine Ideen, kein Druck.

79. Minute: SPIELERWECHSEL bei MÜNCHEN: RENATO SANCHES ersetzt JAMES RODRIGUEZ im Mittelfeld.

78. Minute: Verabschiedet sich heute der dritte und damit letzte Bundesligist im Achtelfinale der Champions League? Es sieht aktuell sehr danach aus.

77. Minute: Den Bayern läuft die Zeit davon. Sie müssen jetzt ganz schnell ein Tor erzielen. Liverpool bekommt derweil immer mehr Raum zum Kontern.

75. Minute: Riesenchance für Liverpool den Sack zuzumachen. Salah tritt im Strafraum nur den Fuß von Süle und so entfacht das Leder keinen richtigen Druck und kommt nicht auf das Tor. Neuer klärt per Fußabwehr dann vor Mane.

74. Minute: Weitere Optionen haben die Bayern auch nicht mehr auf der Bank. Müller ist ja rotgesperrt.

72. Minute: SPIELERWECHSEL bei MÜNCHEN: LEON GORETZKA ersetzt JAVI MARTINEZ im Mittelfeld.

70. Minute: Jetzt haben die Bayern mächtig Druck. Noch bleiben 20 Minuten, aber die Münchner müssen jetzt enorm ins Risiko gehen.

69. Minute: ⚽ TOR für den FC LIVERPOOL durch VIRGIL VAN DIJK. Eckball für die Engländer von der rechten Seite von Milner. Die Ecke fliegt auf Höhe des Fünfmeterraums. Der Niederlänger steigt am höchsten und überspringt Hummels und Martinez. Und dann schlägt sein Kopfball auch schon flach rechts unten im Tor der Bayern ein.

67. Minute: Neuer lenkt einen gefährlichen Eckball der Liverpooler schnell ins Toraus.

65. Minute: GELBE KARTE gegen THIAGO nach einem Foul gegen Wijnaldum.

62. Minute: GELBE KARTE gegen JOEL MATIP nach einem Foul gegen Lewandowski.

61. Minute: SPIELERWECHSEL bei MÜNCHEN: KINGSLEY COMAN ersetzt FRANCK RIBERYauf dem linken Flügel.

60. Minute: Gnabry geht rechts bis zur Grundlinie durch, passt dann scharf vor das Tor, aber da verpasst Lewandowski knapp den Ball.

59. Minute: Die Hausherren brauchen noch mindestens ein Tor. Ein gute halbe Stunde haben sie noch.

55. Minute: Liverpool ist wieder etwas besser im Spiel, Bayern lässt die Zügel etwas schleifen.

Liverpools Roberto Firmino im Kampf um den Ball mit Bayerns Mats Hummels

50. Minute: Salah hat den Ball und treibt auf den Strafraum der Bayern zu. Die Bayern-Verteidiger lassen ihn gewähren. Der Schuss des Ägypter ist stramm, aber etwas zu hart. Neuer boxt das Leder weg.

47. Minute: Mané trifft Thiago im Mittelfeld auf den Fuß, doch Schiedsrichter Orsato lässt die Gelbe Karte stecken. Was keiner so richtig versteht. Es war ein hartes Einsteigen.

46. Minute: Es geht weiter. Beide Mannschaften haben nicht gewechselt.

WIEDERANPFIFF

Halbzeit in München. Die Bayern haben gut begonnen, als sie aber nachließen kam Liverpool zum 1:0. Danach erhöhten die Münchern wieder den Druck und kamen durch das Eigentor von Matip zum 1:1-Ausgleich.

HALBZEITPAUSE

44. Minute: Gnabry steckt auf Lewandowski durch, der Pole läuft allein auf Alisson zu und schiebt die Kugel ganz knapp am Tor vorbei. Der Linienrichter hebt aber ohnehin die Fahne. Abseits.

44. Minute: Alaba tritt den Freistoß, Alisson fängt den Ball.

43. Minute: Nach den Foul von Fabinho an James entscheidet Referee Orsato zunächst auf Vorteil, Lewandowski steht aber im Abseits. Deshalb gibt es nun doch Freistoß für die Bayern.

43. Minute: GELBE KARTE gegen FABINHO nach einem Foul gegen James.

40. Minute: Klasse Reaktion der Bayern. Sie hatten in den letzten Minuten erheblich das Tempo gesteigert und auf den Ausgleich noch vor der Pause gedrängt. Jetzt wurden sie für ihren Mut belohnt.

39. Minute: ⚽ TOR für den FC BAYERN MÜNCHEN durch JOEL MATIP (EIGENTOR). Bayern drückt aufs Tempo. Gnabry spielt die Kugel nach einem weiten Ball von Süle von der rechten Seite vor das Tor, wo Matip das Leder vor Lewandowski über die eigene Linie bugsiert.

Liverpools Joel Matip (re.) drückt den Ball vor Bayerns Robert Lewandowski ins eigene Netz.

36. Minute: Die Bayern jetzt mit Biss, Gnabrys Zuspiel auf den ersten Pfosten auf Lewandowski wird abgeblockt, dann schlenzt James über das Liverpooler Tor.

30. Minute: Inzwischen sind die Gäste das bessere Team. Die Führung geht in Ordnung, der LFC wurde ab Minute 20 bis 25 immer stärker und kam besser ins Spiel.

27. Minute: Die Bayern brauchen jetzt zwei Tore um weiterzukommen. Ein Remis reicht ja nur den Engländern. Fest steht auch: Eine Verlängerung werden wir damit heute Abend auch nicht mehr erleben.

26. Minute: ⚽ TOR für den FC LIVERPOOL durch SADIO MANE. Van Dijk lupft den Ball an den Bayern-Sechzehner, Mané nimmt die Kugel aus der Luft, umkurvt den aus seinem Tor geeilten Neuer, - und hebt die Kugel ins leere Tor.

Liverpools Sadio Mane dreht nach seinem Tor zum 1:0 jubeln ab.

25. Minute: Zum ersten mal bringt Liverpool das Tor der Bayern etwas in Gefahr. Firminho zieht aus 18 Metern ab, aber sein Schuss raus knapp rechts am Pfosten vorbei.

16. Minute: Die Bayern sind richtig gut drin in der Begegnung. Sie haben 73 Prozent Ballbesitz, gewinnen 65 Prozent ihrer Zweikämpfe, wirken konzentriert und hellwach.

14. Minute: Das ist natürlich ein früher Wechsel auf Seiten von Liverpool. Damit können sie bis zur Ende der Partie nur noch zwei Mal wechseln.

13. Minute: SPIELERWECHSEL bei LIVERPOOL: FABINHO ersetzt JORDAN HENDERSON im Mittelfeld.

12. Minute: Henderson muss raus. Es geht für ihn verletzungsbedingt nicht weiter.

Liverpools Kapitän Jordan Henderson muss schon früh in der Partie verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

11. Minute: Lewandowski kommt im Liverpool zu Fall. Aber der Kontakt von van Dijk war nicht schwerwiegend genug. Es gibt keinen Elfmeter.

9. Minute: Henderson ist wieder mit von der Partie.

8. Minute: Thiago mit dem ersten guten Torschuss für den FC Bayern. Sein Schuss von außerhalb des Strafraums geht aber klar über das Tor von Alisson.

5. Minute: Liverpools Henderson liegt nach einem Zweikampf am Boden. Er muss am Seitenrand am Sprunggelenk getapt werden.

1. Minute: Der Ball rollt. Auf geht's in München!

ANPFIFF

20:58 Uhr. Beide Mannschaften sind auf dem Rasen. Die Allianz Arena ist mit 70.000 Zuschauern ausverkauft. Es ist angerichtet.

20:55 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Daniele Orsato aus Itaien.

20:51 Uhr: Aktuell sind die Bayern in blendender Form. Sie verloren nur eines der vergangenen 18 Pflichtspiele. Seit dem Hinspiel in Liverpool stehen drei Siege und 12:1 Tore zu Buche.

20:50 Uhr: "Wir müssen nach vorne mehr machen", sagte Bayern-Trainer Niko Kovac, "Liverpool ist die mit Abstand stärkste Mannschaft im Umschaltspiel. Man muss eine gute Restverteidigung haben, man muss eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive haben."

20:49 Uhr: Nach dem 0:0 im Hinspiel an der Anfield Road befindet sich der FC Bayern in einer guten, aber auch gefährlichen Ausgangslage - schließlich genügt Liverpool ein Remis, wie ein 1:1 oder 2:2, um in die Runde der letzten Acht vorzudringen.

20:16 Uhr: Jürgen Klopp vertraut im Mittelfeld etwas überraschend James Milner, Fabinho steht als Einwechselspieler zur Verfügung. In der Innenverteidigung, wo der im Hinspiel gesperrte Virgil van Dijk zurückkehrt, kommt der frühere Schalker Joel Matip anstelle von Dejan Lovren zum Einsatz.





20:12 Uhr: Die Innenverteidigung bilden wie an der Anfield Road Niklas Süle und Mats Hummels. Nach seiner

Pause wegen einer Sehnenreizung wurde Alaba rechtzeitig fit. Der nach einem Muskelfaserriss genesene Kingsley Coman ist als möglicher Einwechselspieler dabei. Im defensiven Mittelfeld sollen der im Hinspiel herausragende Javi

Martínez und Thiago für Stabilität sorgen.



Davor sind für den notwendigen Heimsieg in der Offensive neben Ribéry Serge Gnabry, James Rodríguez und Robert Lewandowski gefragt. Als Kapitän führt Torhüter Manuel Neuer die Mannschaft an. Für ihn ist es das 100. Spiel in der Königsklasse.

20:11 Uhr: Die Aufstellung der Bayern sieht wie folgt aus: Boateng, Goretzka und Coman sind von Anfang an erst einmal nur auf der Bank. Ribery steht in der Startelf. Wie erwartet ersetzt Rafinha den gelbgesperrten Joshua Kimmich auf der rechten Abwehrseite.







Herzlich willkommen zum DW-Liveticker! Ab 20:45 Uhr sind wir hier live beim Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern in der Champions League gegen den FC Liverpool dabei.