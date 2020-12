FC Bayern rettet Punkt, BVB blamiert sich

So müde die Muskeln und Köpfe der Bayern, so stark war der Wille der Spieler von Union Berlin, dem Rekordmeister ein Bein zu stellen. Und es gelang: Nur mit großer Mühe und etwas Glück konnte der FC Bayern eine Niederlage beim Außenseiter abwenden und nahm nach einem 1:1 (0:1) einen Punkt mit nach München. Doch die zahlreicheren und besseren Chancen hatten zuvor die Berliner. Mehrfach musste Bayern-Torwart Manuel Neuer in höchster Not retten.

Die Führung für die Unioner fiel früh: Nach einer Ecke von Christopher Trimmel traf Grischa Prömel per Kopf ins lange Eck (4. Minute). Vorlagengeber Trimmel verriet anschließend am Sky-Mikrofon, dass man Ecken und Freistöße regelmäßig trainiere. "Es ist eine Waffe von uns", sagte der 33-jährige Österreicher. "Und es ist auch kein Geheimnis, dass im Fußball viele Spiele durch Standardsituationen entschieden werden. Da wollen wir dranbleiben."

Dran blieben nach der Führung auch Trimmel und seine Mitspieler, die sich viele gute Gelegenheiten herausspielten und sogar höher in Führung hätten gehen können. Auch die Bayern kamen zu Chancen, doch genau wie die Münchner hatte auch Union an diesem Tag mit Andreas Luthe einen hervorragenden Torhüter zwischen den Pfosten. Beim Berliner Derby vor einer Woche hatte Luthe noch entscheidend gepatzt.

Diesmal musste er nur einmal hinter sich greifen, doch auch beim Treffer von Robert Lewandowski, dem 175. Bundesliga-Tor des Polen im Trikot des FC Bayern, traf Luthe keine Schuld (67.). Kingsley Coman hatte sich auf der linken Seite bis zur Grundlinie durchgedribbelt und auf Lewandowski abgelegt, der aus kurzer Distanz abstaubte. In der Schlussphase hatten beide Teams gute Gelegenheiten, doch noch mit 2:1 in Führung zu gehen, letztlich aber blieb es beim Unentschieden.

Stuttgart nimmt BVB auseinander

Zuvor zeigte Borussia Dortmund eine blamable Leistung gegen den VfB Stuttgart und leistete sich eine peinliche 1:5 (1:1)-Heimniederlage gegen den Aufsteiger. Die Stuttgarter setzten den BVB dabei von Anfang an unter Druck und beschäftigten die BVB-Defensive. Nach 25 Minuten kam Emre Can mit einer Grätsche zu spät. Der Nationalspieler traf Ball und Gegner und der Schiedsrichter entschied zurecht auf Elfmeter, den Silas Wamangituka sicher verwandelte (26.). Dortmund wackelte und hätte noch höher in Rückstand geraten können, kam aber durch einen schönen Lupfer Reynas etwas überraschend zum Ausgleich (37.).

Dortmund patzte, Stuttgart konterte: drei von fünf Treffern entstanden durch Fehlpässe des BVB

Kurz nach der Pause brachte der Leichtsinn der Dortmunder Abwehr Stuttgart wieder in Front: Raphael Guerreiro leistete sich am eigenen Sechzehnmeterraum einen Fehlpass. Orel Mangala legte den Ball nach innen und erneut war es Wamangituka, der zum 2:1 traf (53.). Ein Konter führte zum 3:1: Ein platzierter Diagonalpass in die Sturmmitte genügte, um die BVB-Abwehr auszuhebeln. Philipp Förster konnte den Ball im Strafraum unbedrängt zwischen Guerreiro und Mats Hummels annehmen und sich die Ecke aussuchen (60.). Wenig später erhöhte Tanguy Coulibaly beim nächsten Konter auf 4:1 (63.). Vorausgegangen war diesmal ein Abspielfehler von BVB-Talent Jude Bellingham im Aufbau.

Favre spricht von "Katastrophe"

Den nächsten folgenschweren Fehler leistete sich dann Nico Schulz, der den Ball bei einem Dortmunder Angriff unbedrängt in die Füße von Mangala spielte. Der schickte Nicolas Gonzales mit einem Pass in die Tiefe, und der Argentinier hatte keine Mühe, gegen die weit aufgerückte BVB-Abwehr das 5:1 zu erzielen (90.+1).

"Wir legen ihnen die Tore reihenweise auf", klagte Hummels nach dem Abpfiff. "Das sind Ballverluste, die nicht passieren dürfen." Kapitän Reus sprach seinem Team gleich generell eine hohe defensive Qualität ab: "Wir laufen nur hinterher. Wir sind keine Mannschaft, die gut verteidigen kann, das muss man ganz klar sagen." Trainer Lucien Favre nannte das Spiel seines Teams eine "Katastrophe".

Leipzig eine Klasse besser als Bremen

Motiviert ging der SV Werder Bremen die schwere Auswärtsaufgabe bei RB Leipzig an und beschäftigte den Favoriten zu Beginn mit konsequenter Zweikampfführung und viel Laufarbeit in der Defensive. Erst nach 25 Minuten brachte eine Standardsituation die Führung für RB. Bremens Verteidiger Ludwig Augustinsson traf Yussuf Poulsen beim Kopfballduell mit dem Arm im Gesicht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Marcel Sabitzer (26.). Kurz vor der Pause erhöhte Dani Olmo auf 2:0 (41.). Poulsen hatte den Spanier mit einem Hackentrick schön freigespielt.

Einen Schritt schneller als der Gegner: ein schönes Tor von Dani Olmo (Nr. 25) bringt RB mit 2:0 in Führung

Bremen bemühte sich zwar, war aber nie in der Lage, die Leipziger ernsthaft zu gefährden. Gute Angriffe wurden mehrfach dadurch zunichte gemacht, dass der letzte Pass vor das Tor zu ungenau gespielt wurde. Leipzig hätte das Spiel vorzeitig endgültig entscheiden können, doch Poulsen traf nach einem Konter nur den Pfosten (69.). So blieb es am Ende beim 2:0 (2:0) für die Gastgeber.

Gladbach dreht zu spät auf

Beim 1:1 (0:0) zwischen Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC gab es in der ersten halben Stunde fast gar keine Strafraumszene. Danach war dann die Hertha das bessere Team und prüfte Gladbachs Ersatztorhüter Tobias Sippel einige Male. Stammkeeper Yann Sommer musste laut Klubangaben wegen "leichter Adduktorenprobleme" pausieren. Direkt nach der Pause brachte ein Abwehrfehler der Borussia die verdiente Führung für die Berliner: Denis Zakaria verlor den Ball am eigenen Strafraum, Vladimir Darida legte quer und Matteo Guendouzi überwand Sippel mit einem platzierten Schuss aus 17 Metern in den Winkel (47.).

Durch einen Abstauber mit dem Knie glich Breel Embolo für Gladbach aus (70.). Gladbach erhöhte danach den Druck und drängte Berlin hinten rein. Das 2:1 für die Borussia lag in der Luft, doch so sehr sich die Gladbacher auch bemühten, ein zweiter Treffer wollte ihnen nicht gelingen.

Köln holt wichtige Punkte im Abstiegskampf

Auswärtssieg für den 1. FC Köln! Die Kölner setzten sich beim FSV Mainz 05 knapp mit 1:0 (0:0) durch. Dabei hatten sie zunächst Pech, als ihre vermeintliche Führung durch Jan Thielmann nicht zählte, weil Vorlagengeber Elvis Rexhbecaj wenige Zentimeter im Abseits stand. Zehn Minuten nach der Pause durfte Köln dann aber doch jubeln. Rexhbecaj nahm den Ball am Elfmeterpunkt an, legte ihn sich selbst zum Volleyschuss hoch und schloss wuchtig ab (55.). Mainz gelang wenig, Köln war nun klar besser als der Tabellenletzte.

Zweimal Gelb innerhalb weniger Sekunden: Übeltäter Ondrej Duda schleicht schuldbewusst vom Feld

Allerdings schwächte sich der FC eine Viertelstunde vor Spielende selbst. Ondrej Duda, bester Kölner, sah nach einem zu harten Armeinsatz die gelb-rote Karte (76.). Kurios: Seine erste gelbe Karte hatte der Tscheche erst Sekunden zuvor für ein Foul gesehen. Am Ende drängte Mainz auf den Ausgleich und hatte nach zwei Ecken beste Gelegenheiten, ließ sie aber ungenutzt.

Kaum Torchancen gab es beim 2:0 (0:0) für den SC Freiburg gegen Arminia Bielefeld. Ein von Vincenzo Grifo verwandelter Foulelfmeter brachte die Vorentscheidung (79.). Den endgültigen Schlusspunkt setzte Woo-Yeong Jeong, der einen Konter mit einem wunderschönen Lupfer über Arminen-Torwart Stefan Ortega abschloss (90.+2).

Weghorst lässt Wolfsburg spät jubeln

Dank Doppeltorschütze Wout Weghorst gewann der VfL Wolfsburg am Freitagabend mit 2:1 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt. Der Niederländer verwandelte zunächst einen Handelfmeter (76. Minute) und stellte dann mit einem Kopfballtreffer kurz vor Abpfiff den Endstand her (88.). Sein Landsmann Bas Dost hatte die Gäste nach einer guten Stunde per Foulelfmeter in Führung gebracht (63.).