FC Bayern lässt gegen Union Punkte liegen

Kein Robert Lewandowski, acht weitere Spieler verletzt und am Dienstag das schwere Rückspiel im Viertelfinale der Champions League bei Paris St. Germain vor der Brust - es gibt angenehmere Aufgabe als in solch einer Situation in der Bundesliga gegen den FC Union Berlin antreten zu müssen. Entsprechend schwer tat sich der FC Bayern München und erreichte gegen die "Eisernen" nur ein 1:1 (0:0). Zwar hatten die Münchner meist den Ball, erspielten sich aber kaum klare Torchancen. Erst nach über einer Stunde nutzte der Favorit eine seiner wenigen Möglichkeiten: Jungstar Jamal Musiala erzielte nach Vorarbeit von Thomas Müller das 1:0 (68.).

Ziel der Münchner war es nun, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Doch Union-Trainer Urs Fischer wechselte mehrfach, sein Team warf noch einmal alles nach vorne und wurde schließlich belohnt. Robert Andrich kam nach einem Sprint im Münchner Strafraum eher an den Ball als Bayern-Torhüter Manuel Neuer, legte quer und Marcus Ingvartsen konnte zum 1:1-Endstand einschieben (85.).

Bayern-Verfolger RB Leipzig erledigte seine Hausaufgaben derweil in Form eines 4:1 (3:0)-Auswärtserfolgs bei Werder Bremen. Dani Olmo (23.) und Alexander Sörloth mit einem Doppelschlag (32. und 41.) sorgten bereits zur Pause für eine komfortable Führung. Bremens Angreifer Milot Rashica konnte nach einer Stunde per Handelfmeter zwar auf 1:3 verkürzen (61.), doch quasi im direkten Gegenzug machte Leipzigs Kapitän Marcel Sabitzer mit dem 4:1 alle Bremer Hoffnungen zunichte (63.). Leipzig verkürzte den Rückstand auf den FC Bayern durch den Sieg auf fünf Punkte.

Frankfurt und Wolfsburg mit Lust auf's Toreschießen

Turbulent ging es beim Duell der beiden Champions-League-Anwärter Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburg zu: Der VfL ging früh durch Ridle Baku in Führung (6.), nur wenige Augenblicke später glich Daichi Kamada für die Eintracht aus (8.). Frankfurt gelang noch vor der Pause ein zweiter Treffer durch Luka Jovic (27.). Direkt nach dem Wiederanpfiff patzte Eintracht-Verteidiger Stefan Ilsanker und ermöglichte Wout Weghorst den 2:2-Ausgleich (46.). Jedoch ließen sich die Frankfurter davon gar nicht lange verunsichern. Sie erzielten durch André Silva (54.) und Erik Durm (61.) zwei weitere Tore und erarbeiteten sich einen 4:2-Vorsprung. Doch Wolfsburg wollte noch nicht aufgeben und kam kurz vor dem Ende durch Maximilian Philipp noch zum 3:4-Anschlusstreffer (85.). Dabei blieb es aber.

Grund zum Jubeln: Die Champions-League-Qualifikation ist für Eintracht Frankfurt zum Greifen nah

Der Frankfurter Sieg dürfte vor allem die punktgleichen Verfolger Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen frustriert haben. Frankfurt vergrößerte seinen Vorsprung auf den fünften Rang auf zehn Zähler. Dortmund muss versuchen, am Samstagabend beim VfB Stuttgart nachzulegen, Leverkusen spielt erst am Montagabend in Hoffenheim.

Gladbach wehrt sich in Unterzahl vergeblich

Einen Rückschlag im Rennen um die Europa-League-Plätze musste Borussia Mönchengladbach hinnehmen. Die Gladbacher trennten sich mit 2:2 (2:1) von Hertha BSC. Das Spiel begann für die Borussia direkt mit einem "Tiefschlag": Borussias Torhüter Yann Sommer sah nach einer Notbremse gegen Jhon Cordoba die rote Karte (13.). Kurze Zeit später fiel das 1:0 für Berlin. Santiago Ascacibar traf mit einem Weitschuss in den Winkel (23.). Doch Gladbach kam zurück und drehte das Spiel durch ein Kontertor von Alassane Plea (27.) und einen verwandelten Foulelfmeter von Lars Stindl (38.) noch vor der Pause. Dann aber folgte der nächste Rückschlag: Cordoba setzte den Ball aus abseitsverdächtiger Position ins Gladbacher Netz (49.). Nach kurzer Überprüfung durch den Videoschiedsrichter zählte der Treffer.

Die Gladbacher (40 Punkte) verpassten es durch das Unentschieden, den BVB und Leverkusen (beide vor dem Spieltag mit 43 Punkten) im Kampf um die Europa-League-Qualifikation unter Druck zu setzen. Auch die Hertha kann mit dem Ergebnis nicht vollständig zufrieden sein. Die Berliner bleiben als 14. mit 26 Punkten weiterhin stark abstiegsgefährdet.

"Eiertor" lässt Bielefeld jubeln

Ein echter Befreiungsschlag im Abstiegskampf war zuvor Arminia Bielefeld gelungen: Am Freitagabend gewann der Aufsteiger mit 1:0 (0:0) gegen den SC Freiburg und hat nun ebenfalls 26 Punkte auf seinem Konto. Der einzige Treffer des Spiel war ein Eigentor des Freiburgers Baptiste Santamaria, der einen Schuss von Masaya Okugawa unhaltbar ins eigene Tor abfälschte (68.). Dennoch war der Sieg verdient, weil Bielefeld die bessere Mannschaft. Bielefelds Torhüter Stefan Ortega beschrieb das Treffer anschließend als "Eiertor" und warnte: "Es bringt uns am Ende nichts, wenn wir nicht nachlegen. Es wäre schon, wenn wir mal wieder zwei Siege am Stück holen, um die Chance zu wahren, in der Liga zu bleiben."

Der 28. Spieltag in Zahlen:

FC Bayern München - 1. FC Union Berlin 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Musiala (68.), 1:1 Ingvartsen (85.)

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 4:3 (2:1)

Tore: 0:1 Baku (6.), 1:1 Kamada (8.), 2:1 Jovic (27.), 2:2 Weghorst (46.), 3:2 Silva (54.), 4:2 Durm (61.), 4:3 Philipp (85.)

Hertha BSC - Bor. Mönchengladbach 2:2 (1:2)

Tore: 1:0 Ascacibar (23.), 1:1 Plea (27.), 1:2 Stindl (38./Foulelfmeter), 2:2 Cordoba (49.)

Rote Karte: Sommer (13./Notbremse)

Werder Bremen - RB Leipzig 1:4 (0:3)

Tore: 0:1 Olmo (23.), 0:2 Sörloth (32.), 0:3 Sörloth (41.), 1:3 Rashica (61./Handelfmeter), 1:4 Sabitzer (63.)

Arminia Bielefeld - SC Freiburg 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Santamaria (68./Eigentor)

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund -:- (18:30 Uhr)

FC Schalke 04 - FC Augsburg -:- (So. 15:30 Uhr)

1. FC Köln - FSV Mainz 05 -:- (18 Uhr)

TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen -:- (Mo. 20:30 Uhr)