FC Bayern-Debütant Joshua Zirkzee ärgert freche Freiburger

Die 82. Minute läuft, Freiburg hat Einwurf in der gegnerischen Hälfte und das Stadion steht: "Schiiiieeesst ein Tor für uns…", singen die Fans des Sportclubs. Ihr Team ist am Drücker, Rekordmeister Bayern München schwimmt in der Defensive. Nach einer frühen FCB-Führung und dem Ausgleich der Freiburger ist plötzlich der Underdog der großen Überraschung ganz nah. Nach einer Freiburger Ecke klärt Ivan Perisic fast auf der Linie, ein Schussversuch von Nicolas Höfler wird in letzter Sekunde geblockt. Das Momentum ist ganz klar auf Seiten der Gastgeber. Beim Spielstand von 1:1 drücken sie auf den Siegtreffer. Da tut sich was an der Seitenlinie: Bayern-Coach Hansi Flick hatte mehrere Spieler zum Aufwärmen geschickt. Jetzt winkt er den Jüngsten zu sich: Joshua Zirkzee, ein 1,93 Meter großer Wuschelkopf. In der 90. Minute wechselt Flick den erst 18 Jahre alten Niederländer ein - für Starspieler Coutinho.

Es ist der erste Bundesliga-Einsatz für Zirkzee. Und was für einer! Eine Minute nachdem er das Feld betreten hat, bringt Serge Gnabry den Ball im Sechzehner in seine Richtung. Aus der Luft bugsiert Zirkzee das Leder per Aufsetzer an Freiburgs Keeper Marc Flekken vorbei. In der Entstehung ein glückliches, in der technischen Ausführung jedoch ein tolles Tor (90.+2). Es ist der Moment in dem die Partie kippt und die Stimmung in Freiburg jäh erstickt. Die SC-Fans, die ihr Team Sekunden zuvor noch frenetisch angefeuert hatten, sind perplex. Ebenso wie ihre Mannschaft, die kurz darauf auch noch den Treffer zum 1:3 Endstand durch Gnabry kassiert (90.+5).

Torjäger Zirkzee? Bisher eher nicht

"Ich habe mir gedacht, wenn eine Flanke kommt, dann kann er sie reinmachen", erklärte Bayern-Trainer Flick seinen Entschluss den großgewachsenen Zirkzee zu bringen. Der Niederländer wurde 2001 im südholländischen Schiedam geboren, spielte in der Jugend in Den Haag und Rotterdam und kam 2017 von Feyenoord Rotterdam nach München. Dort kickte bisher vor allem aber in der zweiten Mannschaft. Mit null Toren in 13 Spielen konnte er sich dort bisher nicht gerade empfehlen, trotzdem war er zuletzt schon mehrmals im Kader des Rekordmeisters und schnupperte gegen Tottenham auch schon Champions-League-Luft. Mit seinem ersten Ballkontakt gegen Freiburg konnte er nun noch mehr Eigenwerbung betreiben.

Fast gestrauchelt: Der FC Bayern müht sich in Freiburg - und siegt am Ende mit Glück

Bayern-Trainer Hansi Flick dürfte sich über Zirkzees Joker-Tor am meisten gefreut haben. Das 3:1 (1:1)-Endergebnis täuscht über den wahren Spielverlauf hinweg. Sein Team hatte zwar stark begonnen und war durch Robert Lewandowski in Führung gegangen (16.). Danach hatten die Münchener zusehends den Faden verloren und offenbarten große Schwächen, die Vincenzo Grifo zum Ausgleich nutzte (59.). "Gegen Ende des Spiels muss man sagen, wir hätten es eher verdient gehabt, zu gewinnen als Bayern", meinte Freiburgs Christian Günter, "das tut extrem weh." Für Joshua Zirkzee ist es dagegen der wohl schönste Abend seiner Karriere.