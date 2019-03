FC Barcelona locker im Viertelfinale

Mit einer spielerischen Glanzleistung hat der FC Barcelona zum zwölften Mal in Serie das Viertelfinale der Champions League erreicht. Am Mittwochabend kombinierten sich die Gastgeber vor 88.000 Zuschauern im heimischen Camp Nou spielerisch leicht zu einem 5:1 (2:0)-Erfolg. Lionel Messi per Elfmeter in der 18. Minute sowie Philippe Coutinho stellten schon in den ersten 45 Minuten die Weichen auf das Weiterkommen, nachdem das Hinspiel 0:0 ausgegangen war. Lucas Tousart sorgte in der 58. Minute mit dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für Spannung, ehe erneut Messi (78.) mit seinem 20. Doppelpack in der Königsklasse, Gerard Piqué (81.) und Ousmane Dembélé den Franzosen die erste Niederlage in dieser Champions-League-Saison beibrachten.

Barcelona übernahm von Anpfiff an die Initiative und kam nach vier Minuten zur ersten Chance durch Messi. Der Druck zahlte sich nach 16 Minuten aus. Jason Denayer foulte Luis Suárez sehr stümperhaft, den fälligen Elfmeter lupfte Messi in Panenka-Manier ins Tor. Dreizehn Minuten später vollendete Coutinho nach einer herrlichen Kombination mit Suárez.

Barcelonas Lionel Messis Schuss wird von Lyons Leo Dubois (li.) geblockt.

Messi und Suarez verpassen früh die Entscheidung

Messi und Suarez hätten mit weiteren hochkarätigen Möglichkeiten die Vorentscheidung erzwingen können, doch sie scheiterten am Ersatztorhüter Mathieu Gorgelin, der nach 34 Minuten den verletzten Stammkeeper Anthony Lopes ersetzt hatte. Lyon dagegen kam in denersten 45 Minuten nur einmal gefährlich durch Moussa Dembelé (20.) vor das von Marc-André ter Stegen gehütete Barça-Tor.

Nach dem Seitenwechsel knüpfte Barcelona an die Leistungen der ersten Hälfte an. Drei Minuten nach Wiederanpfiff hatte erneut Messi die Vorentscheidung auf dem Fuß, doch sein Lupfer wurde noch von der Linie gekratzt. Dafür sorgte Tousarts erster Saisontreffer wieder für Spannung. Nach einigen Minuten der Schockstarre kombinierte sich Barça zu weiteren Chancen, die Messi, Piqué und der ehemalige Dortmunder Dembélé zum verdienten Erfolg nutzten.

Barcelonas Gerard Pique feiert sein Tor.

Barcas schwarze Serie

Barcelona kämpft im Viertelfinale gegen eine schwarze Serie an. Seit dem letztmaligen Gewinn der Königsklasse in der Saison 2014/2015 war in den kommenden Jahren für Barça in der Runde der letzten acht Mannschaften immer Schluss. Ganz andere Probleme hat Lyon. Als derzeitiger Tabellendritter der Ligue 1 wäre die Mannschaft am Saisonende nicht automatisch für die kommende Saison der Champions League qualifiziert.

al/jw (sid, dpa)