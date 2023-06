Wurde die "Titan" per Videospiel-Controller gesteuert?

Ein Tauchgang zum Wrack der Titanic - bei diesem Abenteuer in tiefster See ging ein U-Boot mit fünf Passagieren am Sonntag verloren. Seitdem suchen kanadische und US-amerikanische Rettungsteams nach dem kleinen Unterwasserboot der Firma OceanGate.

Während die Suchaktion ein Wettlauf gegen die Zeit ist, um die Insassen möglicherweise noch lebend zu retten, geht die Meldung über das verschollene U-Boot um die Welt - und mit ihr die Information , dass das U-Boot angeblich mit einem Videospiel-Controller gesteuert werde. Zahlreiche Social Media-Nutzer und auch Medien verbreiten diese Info, teilweise wirken sie schockiert. Doch ist das wirklich wahr? Das DW-Faktencheckteam hat recherchiert.

Wurde das U-Boot mit einem Game-Controller gesteuert?

Behauptung: Das in den USA vermisste U-Boot wurde mit einem Videospiel-Controller gesteuert, schreiben Nutzer, beispielsweise auf Twitter und TikTok , sowie zahlreiche Medien .

DW-Faktencheck: Richtig.

Immer wieder wird dabei als Quelle auf ein Video der US-amerikanischen CBS News-Show "Sunday Morning" verwiesen, das am 12. Dezember 2022 auf YouTube hochgeladen wurde (hier archiviert ). Laut der Beschreibung des Beitrags wurde das Video ursprünglich am 27. November 2022 im US-amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt. Darin erkundet der Reporter David Pogue das U-Boot der Firma OceanGate, die Unterwassergänge zum Wrack der Titanic anbietet.

Wir erinnern uns: Das weltberühmte Kreuzfahrtschiff rammte 1912 einen Eisberg und ging dann unter - fast 1.500 Menschen kamen dabei ums Leben. Laut Medienberichten kostet die abenteuerliche Besichtigung des Wracks in fast vier Kilometer Tiefe mit dem U-Boot etwa 250.000 US-Dollar, also fast 230.000 Euro .

Macht der CEO Stockton Rush mit dem Videospiel-Controller nur einen Scherz?

In dem CBS-Video zeigt der CEO von OceanGate, Stockton Rush, dem Reporter das Innere des U-Boots und sagt: "Wir steuern das ganze Ding mit diesem Videospiel-Controller" und lacht dabei. Mit dem "ganzen Ding" meint er das U-Boot und zeigt dabei tatsächlich einen Game-Controller. Doch macht der CEO dabei vielleicht einfach nur einen Witz?

Nein, wie wir auf DW-Anfrage von David Pogue erfahren. "Das ist wahr", schreibt uns der Journalist per E-Mail. Der Pilot steuere das U-Boot mit einem Controller der Spielkonsole Xbox. Einige wichtige Teile des Unterwassergefährts, wie beispielsweise der "Druckbehälter", in dem sich die Menschen befinden, seien in Zusammenarbeit mit der Raumfahrtbehörde NASA entwickelt worden und "unglaublich hochtechnologisch und sicher". Viele andere Elemente seien jedoch "von der Stange", beschreibt der Reporter seine Beobachtungen. Mehrere unserer Anfragen an die Firma OceanGate zu Details der Steuerung des U-Bootes sowie zu den Sicherheitsmaßnahmen blieben bisher unbeantwortet.

Wird die "Titan", wie in diesem viralen Tweet behauptet, tatsächlich per Gaming Controller gesteuert? Ja, das ist nach DW-Informationen korrekt.

Auch Bildagentursuche beweist Einsatz von Videospiel-Controllern

Auch in einem Video des kanadischen Senders CBC von Juli 2022 erklärt OceanGate-CEO Stockton Rush, dass das U-Boot mit einem Controller gesteuert werde. Tatsächlich handelte es sich aber um einen Controller der Marke Logitech , nicht Xbox, wie in dem Video im Detail zu sehen ist.

Auch eine Bildersuche zu "OceanGate" bei der Bildagentur Picture-Alliance zeigt Bilder der U-Boot-Crew, die mit Controllern in dem Unterwassergefährt sitzen.

Ein Beweis, dass das U-Boot unsicher ist, ist das übrigens nicht. Denn Videocontroller zu nutzen, um U-Boote zu steuern, ist keine Seltenheit: Auch die US-Marine nutzt laut Medienberichten seit Jahren Game-Controller in ihren U-Booten. Sie seien für viele einfach leicht zu bedienen und deswegen nützlich.