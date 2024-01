Faktencheck: Bilder schlafender Kinder im Gazastreifen

Kleine Kinder liegen aneinandergeschmiegt auf matschbedeckten Böden in oder vor Zelten - seit einigen Tagen sind Bilder mit diesem Motiv verstärkt im Umlauf auf X, Instagram Tiktok & Co. Fast immer deutet irgendetwas darauf hin, dass es sich um palästinensische Kinder im Gazastreifen handelt: der Accountname, das Icon einer Palästinaflagge oder die Kommentare. DW Faktencheck ist auf drei Bilder gestoßen, bei denen wir zu dem Schluss gekommen sind, dass sie mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) erzeugt wurden.

Zu wenige Zehen, ein seltsamer Hals und verdrehte Finger

Millionenfach gesehen wurde etwa das Bild von zwei Jungen in identischen Schlafanzügen in einem blauen Zelt. Sie kuscheln sich in eine türkisfarbene Decke und halten sich mit verschränkten Fingern an der Hand. Die Tragik der Szene liegt darin, dass der Boden aus Schlamm besteht, auf dem sich braunes Wasser zu Pfützen sammelt. Doch in den meisten Posts, wie auch diesem , fehlt der Hinweis darauf, dass das Bild mithilfe von KI erzeugt wurde.

Zu wenige Zehen, ein schiefer Hals und verdrehte Finger: Dieses Bild wurde mit Hilfe von KI erzeugt

Deutliche Hinweise haben wir eingekreist: Beide Jungen haben je einen Fuß mit nur vier Zehen - ein typischer KI-Fehler. Der rechte Fuß des Jungen links wirkt zudem sehr klobig und die ineinander gelegten Finger der Kinder wirken zu gleichförmig. Vor allem aber müssten sie in einem anderen Winkel zu sehen und ihre Handgelenke extrem abgeknickt sein. Auch mit dem Übergang vom Hals zum Hinterkopf des Jungen links im Bild stimmt etwas nicht: Die Partie verschmilzt mit der Zeltplane und verläuft sehr steil nach vorne Richtung Brustbein statt hinunter zur Wirbelsäule.

Inszenierte Belichtung und verschwimmende Körper

Auch die Beleuchtung des Bildes wirkt sehr inszeniert: Für eine Lampe, die offenbar an der Zeltdecke hängt, leuchtet sie die Szenerie sehr gleichmäßig aus mit einzelnen Reflexen. Solche Effekte lassen sich auch mithilfe von Bildbearbeitungsprogrammen erzielen. Doch tendenziell muss dafür auch die Aufnahme selbst schon gut ausgeleuchtet sein. Es ist zweifelhaft, ob dafür nötiges Beleuchtungsequipment zurzeit in Gaza zu finden ist.

Leuchtende Farben und eine unwahrscheinlich ästhetische Bildkomposition sind ein erster Hinweis auf ein KI-Bild, mehrere Details stützen diesen Eindruck

Das Gleiche gilt für das hier obenstehende Bild, das unter anderem auf X , Instagram und Tiktok auftauchte. Vor allem die Lichtreflexe am Boden der Flasche am unteren Bildrand wirken unnatürlich. Gleichwohl ist die Ästhetisierung hier deutlich subtiler. Die typischen KI-Fehler, die meist an den Extremitäten zu finden sind, fallen dezent aus. Aber der zweite Zeh am unteren Fuß des Mädchens rechts im Bild wirkt bei näherer Betrachtung sehr groß. Die jeweils linken Fußunterseiten der Mädchen sind ungewöhnlich gerade, als stünden sie auf dem Boden oder hätten extreme Plattfüße. Die Haut der Mädchen wirkt makellos - auch das ist typisch für KI-Bilder.

Beim dritten Bild , das wir uns näher angeschaut haben, wirkt das Licht recht natürlich. Auch die Haut der beiden engverschlungenen Mädchen mutet realistisch an. Hinzu kommt, dass die beiden sich nicht so ähnlich sehen wie die Kinderpaare auf den beiden anderen Bildern.

Belichtung, Farben, Haut - vieles wirkt hier sehr echt. Doch die Unterleiber dieser Mädchen scheinen zu verschmelzen - ein typischer KI-Fehler

Dafür scheinen ihre Unterleiber miteinander zu verschmelzen. Das vordere Mädchen scheint keine Beine zu haben - was, insbesondere nach mehreren Monaten Bombardements durch Israel, tatsächlich der Fall sein könnte. Allerdings verschwimmen in dem eingekreisten Bereich auch die Muster der Stoffe, sodass wir zu der Überzeugung gelangen, dass es sich auch bei dieser Deformation um einen KI-Fehler handelt.

Zeigen die KI-Bilder tatsächliches Leid?

Zur Bebilderung realer Geschehnisse wie dem Israel-Hamas-Krieg sind KI-Bilder höchst zweifelhaft, zumal wenn sie nicht als solche gekennzeichnet werden. Doch genau dies geschieht nicht nur in sozialen Netzwerken, sondern auch auf Websites, die sich als Informationsportale präsentieren wie "The Palestinean Information Center" und dem "Nordhessen-Journal" . Was sie dokumentieren, sind keine objektiven Fakten, sondern eher das, was sich jemand vorstellt und mithilfe Künstlicher Intelligenz verbildlicht. Die Veröffentlichung und Verbreitung solcher Werke ohne den deutlichen Hinweis auf ihre Herkunft fällt deshalb im DW-Faktencheck unter die Kategorie "Fake".

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die gezeigten Szenen an den Haaren herbeigezogen sind. Zahlreiche Hilfsorganisationen berichten täglich von den äußerst prekären Umständen, unter denen die Binnenflüchtlinge im Gazastreifen zurzeit leben. Internationale Medien wie CNN und Al Jazeera haben nach den heftigen Regenfällen vergangene Woche tatsächlich berichtet, wie Geflüchtete versuchen, ihre überfluteten Zelte mit Sand zu füllen, um die Pfützen einigermaßen trocken zu legen.

Tatsächlich stehen die Zelte der Geflüchteten teils im Schlamm, wie hier am 2. Januar in Rafah im südlichen Gazastreifen Bild: AFP

Mehrere von der DW kontaktierte Hilfeorganisationen mit Personal vor Ort teilten dem Faktencheckteam mit, dass Szenen, wie sie die Bilder zeigen, durchaus denkbar seien. "Kinder und ihre Familien leben im Gazastreifen in behelfsmäßigen Unterkünften, sie haben Schwierigkeiten, saubere Orte zum Übernachten zu finden und es fehlt an Toiletten oder Wasser zum Waschen. Viele leben auf den Bürgersteigen", berichtet etwa Matt Sugrue, der die Nothilfe für den Gazastreifen von "Save the Children" von Rafah im Süden des Gazastreifens aus leitet.