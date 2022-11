Wackelige Angelegenheit: Hochrad von 1869

Zu den ältesten Ausstellungsstücken der Schau "Das Fahrrad: Kultobjekt, Designobjekt" in der Pinakothek der Moderne in München gehört dieses Hochrad-Modell aus dem Jahr 1869, entworfen vom Elsässer Eugène Meyer in Paris. Die Pedale befanden sich damals am vorderen Rad, das zudem deutlich größer war als das Hinterrad. So konnte eine höhere Geschwindigkeit erzielt werden.