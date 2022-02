Fahndungserfolg nach Bluttat von Kusel

Die Tat löste Entsetzen in Deutschland aus: Eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ihr 29 Jahre alter Kollege, ein Oberkommissar, waren bei einer Verkehrskontrolle am Montagmorgen im rheinland-pfälzischen Landkreis Kusel erschossen worden.

Die Tatumstände erinnerten "an eine Hinrichtung", erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich erschüttert. "Was in Kusel passiert ist, bedrückt mich sehr." Er denke an die "vielen Polizist*innen, die jeden Tag ihr Leben riskieren, um uns Bürger*innen zu schützen", twitterte der Kanzler.

Tatverdächtiger stellt sich

Ein Tatverdächtiger aus dem Kreis Neunkirchen wurde vor einem Haus im saarländischen Sulzbach von Spezialkräften festgenommen, wie ein Polizeisprecher am Montagabend berichtete. Zuvor habe sich der 38-Jährige über eine Anwältin bei den Behörden gemeldet.

In dem Sulzbacher Haus wurde kurze Zeit später - wie es hieß - ein 32 Jahre alter zweiter Verdächtiger widerstandslos festgenommen. In welchem Zusammenhang er zu der Bluttat in Kusel stehe, müssten die Ermittlungen ergeben. Beide Männer seien Deutsche und hätten sich zunächst nicht zur Sache geäußert.

Polizeieinsatz in Sulzbach im Saarland

Als "Gerücht" bezeichnete der Polizeisprecher Berichte, wonach die erschossenen Polizisten im kontrollierten Fahrzeug getötetes Wild gefunden haben sollen. Dies könne er derzeit noch nicht bestätigen.

"Wir müssen die Hintergründe der Tat schnell aufklären", betonte Scholz. Faeser ergänzte: "Unabhängig davon, welches Motiv der Tat zugrunde liegt: Diese Tat (...) zeigt, dass Polizistinnen und Polizisten jeden Tag ihr Leben für unsere Sicherheit riskieren."

wa/fw (afp, dpa)