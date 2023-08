Faeser setzt auf Härte gegen organisierte Kriminalität

Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser will Angehörige krimineller Banden kollektiv abschieben - unabhängig von einer Verurteilung. Im Oktober will sie die SPD zum Sieg bei der Wahl in Hessen führen.

Ende Juni waren es Massenschlägereien im Ruhrgebiet zwischen syrischen und libanesischen Großfamilien. Ende Mai war es der Urteilsspruch gegen sechs sogenannte Clanangehörige wegen des Diebstahls von Juwelen im Wert von über 100 Millionen Euro aus dem Grünen Gewölbe in Dresden. In Berlin zieht sich seit über 100 Prozesstagen ein Gerichtsverfahren wegen Erpressungsvorwürfen im Rapper-Milieu: Clankriminalität findet häufig den Weg in die Schlagzeilen. Deshalb steht auch gleich im Vorwort zum jüngsten Lagebericht Clankriminalität des größten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen ein wichtiger Satz: "Kriminelles Verhalten von türkisch-arabischen Clanangehörigen ist Gegenstand der öffentlichen Wahrnehmung und verfügt darum neben der polizeilichen auch über eine politische Relevanz."

Diese politische Relevanz hat die Clankriminalität sogar in den Koalitionsvertrag der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP katapultiert: Ihre Bekämpfung wurde zu einem Schwerpunkt erklärt. Politisch relevant ist Clankriminalität derzeit umso mehr, als in diesem Oktober Landtagswahlen in den Bundesländern Hessen und Bayern stattfinden, die rechtspopulistische Alternative für Deutschland, AfD in Umfragen auf 21 % der Stimmen kommt - und Innenministerin Nancy Faeser selbst Wahlkampf in Hessen führt, wo sie Ministerpräsidentin werden will.

Innenministerin in Berlin, Wahlkämpferin in Hessen: Nancy Faeser Bild: Michael Bahlo/dpa/picture alliance

Kollektive Abschiebungen?

Zur Zeit macht Bundesinnenministerin Nancy Faeser Schlagzeilen, weil sie offensichtlich die Abschiebung von Angehörigen krimineller Clans plant, auch wenn diesen kein spezifisches Verbrechen nachgewiesen wurde. Das Vorhaben geht aus einem Anfang August veröffentlichten Diskussionsentwurf hervor. Auf Seite 18 des 35-Seiten Dokuments halten die Autoren fest: "Bislang konnte für Angehörige der Organisierten Kriminalität ein Ausweisungsinteresse nur bei Vorliegen einer strafrechtlichen Verurteilung (…) festgestellt werden." Das soll jetzt anders werden, analog zu Mitgliedern terroristischer Vereinigungen.

Der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Maximilian Kall, erklärte am Montag, sollte der Vorschlag Wirklichkeit werden, solle künftig eine Ausweisung bereits dann möglich sein, "wenn Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass jemand Teil einer kriminellen Vereinigung war oder ist". Mit Blick auf kriminelle Clans sagte der Sprecher, dass bei jedem einzelnen Familienmitglied, das entsprechend der neuen Regelung abgeschoben würde, ein Bezug zu kriminellen Aktivitäten vorhanden sein müsste. Weil der Abschiebeplan aber auch Kritik ausgelöst hatte, stellte Kall klar: "Eine Familienzugehörigkeit ist keine kriminelle Aktivität".

Auch die Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung müsse erst einmal ermittelt werden, betont Dirk Peglow im DW-Interview. Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter fordert deshalb mehr Ermittler anstelle von vereinfachten Abschiebungen.

Razzia in NRW: Mit einer "Politik der 1000 Nadelstiche" will Innenminister Reul kriminelle Clans stören Bild: Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

Was steckt hinter dem Begriff "Clankriminalität"?

Seit 2018 erhebt das Bundeskriminalamt im Rahmen der Erstellung des Bundeslagebildes Organisierte Kriminalität gezielt Daten zur Clankriminalität. Für das BKA ist ein Clan "eine informelle soziale Organisation, die durch ein gemeinsames Abstammungsverständnis ihrer Angehörigen bestimmt ist." Kennzeichnend seien strenge hierarchische Struktur, ausgeprägtes Zugehörigkeitsgefühl und ein gemeinsames Normen- und Werteverständnis. Wenn die Clanzugehörigkeit "eine verbindende, die Tatbegehung fördernde oder die Aufklärung der Tat hindernde Komponente darstellt" spricht das BKA von "Clankriminalität.

Das Bundeskriminalamt unterscheidet die Herkunft der Großfamilien. An der Spitze der Statistik stehen sogenannte Mhallamiye-Kurden aus dem Südosten der Türkei und Libanon. Gefolgt von türkischstämmigen und arabischstämmigen Gruppen sowie solchen, die vom Westbalkan oder aus den Maghreb-Staaten stammen.

Die Familien agieren dabei nicht in ganz Deutschland, sondern konzentrieren sich auf regionale Schwerpunkte. Über zwei Drittel aller Ermittlungen erfolgten in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und Berlin.

Körperverletzung, Tumulte, Einsatz von Waffen

Nordrhein-Westfalen gibt seit 2018 jährlich einen eigenen Lagebericht Clankriminalität heraus. Der jüngste aus 2022 führt aus, dass mit 28 Prozent ein knappes Drittel der Straftaten "Roheitsdelikte" seien – sprich: Körperverletzung. Laut Lagebericht werde Gewalt "oftmals als legitimes Mittel der Konfliktlösung angesehen, im Gegenzug dazu stellen Toleranz und Kompromissbereitschaft, nach Auffassung der kriminellen Clanmitglieder, eher Zeichen von Schwäche dar". Die Rede ist von einem "erheblichen Gefahrenpotenzial, zum Beispiel durch den Einsatz von Waffen und Schlagwerkzeugen". Außerdem genügten bisweilen "nichtige Anlässe und als ehrverletzend empfundene Handlungen" als Anlässe für "tumultartige Auseinandersetzungen".

Polizei in Essen trennt Gruppen kämpfender Libanesen und Syrer Bild: Markus Gayk/dpa/picture alliance

Tumulte und organisierte Kriminalität? Die wirklich gefährliche organisierte Kriminalität finde im Verborgenen statt, im Stillen, sagt Thomas Müller im DW-Interview. Der studierte Kriminologe hat sieben Jahre lang in Bremen gegen die Organisierte Kriminalität ermittelt, war später 10 Jahre Integrationsbeauftragter der Bremer Polizei. Der Kampf gegen Clankriminalität lasse sich politisch gut ausschlachten, hat Müller beobachtet. Und bedauert zugleich die "Kollateralschäden" des Vorgehens gegen die Clankriminalität. Das richte großen Schaden an bei Menschen, die aus einer ähnlichen Community kommen oder einen ähnlichen Namen tragen, sagt Kriminologe Müller.

Nicht Großfamilien sind kriminell, sondern "Sub-sub-Clans"

In einer Studie für den Migrationsdienst Integration vom Januar 2023 widerspricht auch der Politikwissenschaftler Mahmoud Jabala dem weit verbreiteten Bild der kriminellen Großfamilien. Nach sieben Jahre Feldforschung ist Jabala sich sicher: Kriminalität findet nicht innerhalb der Großfamilien insgesamt statt, sondern innerhalb von "Sub-Sub-Clans".

Sucht das Licht der Öffentlichkeit: Clanchef Mahmoud Al-Zein inszeniert sich als "Pate von Berlin"

Auf dieser Ebene gebe es starke Solidaritäts- und Zusammengehörigkeitsgedanken und teilweise auch zentrale Führungspersonen". Nur wenige Angehörige der Großfamilien seien kriminell. Die aber erhielten nicht nur überproportional viel Aufmerksamkeit von Medien und Politik; oft suchten sie diese oft auch aktiv.

So wie zum Beispiel Mahmoud Al-Zein. Das Oberhaupt eines bekannten arabischen Clans veröffentlichte 2020 eine Autobiographie unter dem Titel "Der Pate von Berlin". Darin geht es viel um Ehre, Respekt, die eigenen Regeln – und deren Durchsetzung. Die meisten Angehörigen der Großfamilien aber kritisierten die Kriminalität, sagt Jabala. Sie litten vielmehr unter gesellschaftlicher Diskriminierung. Denn sie würden für das Fehlverhalten der berühmt-berüchtigten Namensvettern mitverantwortlich gemacht.