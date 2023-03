Fünf Festnahmen nach Großrazzia gegen Schleuserbande

Bei einer Razzia ist die Polizei in Berlin und Halle an der Saale gegen eine Gruppe mutmaßlicher Schleuser vorgegangen. Die Einsatzkräfte durchsuchten am Mittwochmorgen mindestens 24 Wohnungen und Büros, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Fünf Männer wurden verhaftet, vier davon in Berlin und einer in Halle. Insgesamt ermittelt die Polizei gegen 18 Verdächtige.

Mutmaßlicher Schmuggel über die Balkanroute

Die Schleuserbande soll Menschen aus der Türkei und dem Irak illegal nach Deutschland gebracht haben. Aus Istanbul sollen die Menschen mit dem Flugzeug nach Sarajewo transportiert worden sein. Von der Hauptstadt Bosnien und Herzegowinas ging es mit Autos weiter über die "Balkanroute" nach Deutschland. Dafür nahmen die Schlepper bis zu 10.000 Euro pro Person, die sie einschleusten. Mindestens 90 Menschen seien auf diese Art nach Deutschland gelangt.

Der Vorwurf bei den laufenden Ermittlungen lautet gewerbsmäßiges Einschleusen von Menschen. Bei den Durchsuchungen hielt die Polizei Ausschau nach Beweisen wie Handys und schriftlichen Unterlagen. Auch Geld und andere Vermögenswerte wollte sie sicherstellen.

Großer Polizeieinsatz in Berlin

GSG 9 unterstützt Polizei bei Razzia

An dem Einsatz beteiligt waren zudem das Berliner Landeskriminalamt (LKA) und die Staatsanwaltschaft. Die Polizei setzte Spezialeinheiten wie die GSG 9 der Bundespolizei ein, weil Verdächtige als aggressiv galten und möglicherweise auch Waffen besaßen.

In allen durchsuchten Wohnungen habe die Polizei Menschen gefunden, die vermutlich nach Deutschland eingeschleust wurden. Ihre Ausweise und ihr Aufenthaltsstatus würden jetzt überprüft.

fwü/fab (dpa, afp)