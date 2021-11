Balkanroute

Migrantenkrise in Bosnien: Es droht eine humanitäre Katastrophe

Mehr als 8000 Flüchtlinge und Migranten befinden sich derzeit in Bosnien-Herzegowina. Die meisten von ihnen in der Region rund um die Stadt Bihać, in der Nähe der kroatischen und zugleich der EU-Grenze. Zwischen 2000 und 3000 Menschen halten sich jedoch nicht in Camps auf, sondern in den Wäldern in Grenznähe, weil nicht genügend Unterkünfte in den Migrantenzentren vorhanden sind.