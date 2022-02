EZB: Leitzins im Euroraum bleibt auf Rekordtief von null Prozent

Europas Währungshüter behalten trotz weiterhin hoher Teuerungsraten ihren ultralockeren geldpolitischen Kurs vorerst bei. Bei der ersten geldpolitischen Sitzung im neuen Jahr bestätigte der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) den Leitzins im Euroraum auf seinem Rekordtief von null Prozent. Auch an den milliardenschweren Anleihenkäufen hält die Notenbank fest, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

Zugleich müssen Finanzinstitute weiterhin Strafzinsen berappen, wenn sie überschüssige Gelder bei der Notenbank parken. Den dafür gültigen sogenannten Einlagesatz beließen die Währungshüter bei minus 0,5 Prozent.

Die EZB hatte zuletzt immer wieder ihre Einschätzung bekräftigt, dass die Inflationsraten 2022 allmählich sinken werden - auch wenn dies länger dauern könnte als zunächst erwartet. Bislang zeichne sich keine gefährliche Lohn-Preis-Spirale ab, die die Inflation dauerhaft nach oben treiben könnte, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde erst vor zwei Wochen.

Benzinpreise auf Rekordniveau

Zumindest im Moment gebe es keine Anzeichen, dass die Inflationsentwicklung dadurch außer Kontrolle geraten könnte, sagte Lagarde seinerzeit: "Im Gegenteil: Wir gehen davon aus, dass sich die Energiepreise im Laufe des Jahres 2022 stabilisieren werden (...) und dann werden die Inflationsraten allmählich zurückgehen."

Gleichzeitig legte die Bank of England wenige Wochen nach ihrer Zinswende nach. Sie erhöhte den geldpolitischen Schlüsselzins um einen Viertel Punkt auf 0,5 Prozent. Die Notenbank deutete eine mögliche weitere Straffung der Geldpolitik an. Sie hält es für möglich, dass die Inflation bald über die Markte von sieben Prozent hinausschießen könnte. Die Bank of England hatte im Dezember als erste der großen Zentralbanken seit Beginn der Pandemie den Zins angehoben - und zwar von 0,1 auf 0,25 Prozent.

Inflation auf hohem Niveau

Allerdings: Noch hält sich die Teuerung auf vergleichsweise hohem Niveau. Im Euroraum stieg die Inflation im Januar entgegen den Erwartungen sogar noch weiter auf nun 5,1 Prozent. Das ist der höchste Wert seit Einführung des Euro als gemeinsame europäische Verrechnungswährung 1999. In Deutschland ging die jährliche Teuerungsrate zu Jahresbeginn zwar auf 4,9 Prozent zurück, der Rückgang fiel aber deutlich geringer aus als erwartet. Vor allem steigende Energiepreise heizen den Preisauftrieb an.

Auch Lebensmittel werden immer teurer

Die vergleichsweise hohe Teuerung macht Verbrauchern Sorge. Denn eine höhere Inflation schwächt ihre Kaufkraft, weil sie sich für einen Euro weniger kaufen können als zuvor. Kritiker werfen der EZB vor, mit ihrer seit Jahren ultralockeren Geldpolitik inklusive milliardenschwerer Anleihenkäufe die Teuerung noch anzuheizen.

Bei der Sitzung Mitte Dezember hatte der EZB-Rat ein erstes Signal für ein Auslaufen der Geldflut gesendet: Nur noch bis Ende März wird die EZB zusätzliche Wertpapiere im Rahmen ihres in der Corona-Pandemie aufgelegten Anleihenkaufprogramms PEPP erwerben.

Weiterhin Milliarden für Anleihenkäufe

Allerdings steckt die Notenbank weiterhin etliche Milliarden in Staatsanleihen und Unternehmenspapiere: Das allgemeine Kaufprogramm APP wird vorübergehend aufgestockt. Gelder aus auslaufenden PEPP-Papieren sollen bis mindestens Ende 2024 neu angelegt werden.

Einer baldigen Zinserhöhung im Euroraum hatte Lagarde wiederholt eine Absage erteilt. "Wir werden in ein paar Monaten neue Projektionen haben. Diese könnten anders aussehen, und zu diesem Zeitpunkt werden wir uns unseren Fahrplan ansehen müssen", sagte Lagarde jüngst mit Blick auf die für März erwarteten neuen Prognosen der Notenbank zur Entwicklung von Inflation und Konjunktur. Lagarde betonte mit Blick auf das Inflationsziel der Notenbank: "Wir werden handeln, sobald die Kriterien erfüllt sind, aber im Moment sind sie nicht erfüllt."

Die Notenbank strebt für den Währungsraum der 19 Länder ein stabiles Preisniveau bei einer jährlichen Teuerungsrate von zwei Prozent an. Sie akzeptiert es, wenn diese Marke zeitweise etwas über- oder unterschritten wird.

Der seit Jahresbeginn amtierende Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hatte zu seinem Amtsantritt gewarnt, er sehe "derzeit eher die Gefahr, dass die Inflationsrate länger erhöht bleiben könnte als gegenwärtig erwartet". Nagel betonte: "Bei aller Unsicherheit ist eines ganz klar: Wenn es die Preisstabilität erfordert, muss der EZB-Rat handeln und seinen geldpolitischen Kurs anpassen." Am Donnerstag nahm Nagel erstmals an den Beratungen des EZB-Rates teil.

Energiepreise: Wie Deutschlands Nachbarn gegensteuern Frankreich: Angst vor neuen Protesten Die Ökosteuer auf Benzin hatte 2018 und 2019 landesweite, teilweise gewalttätige Proteste der so genannten Gelbwesten ausgelöst. Frankreich will auch deshalb den Preisanstieg für Strom in diesem Jahr auf vier Prozent deckeln. Der staatseigene Stromkonzern EDF wurde zwangsverpflichtet, seinen Strom verbilligt abzugeben - Kostenpunkt für den Staat: Acht Milliarden Euro.

Energiepreise: Wie Deutschlands Nachbarn gegensteuern Großbritannien: Dauer-Stress an der Tankstelle Im Herbst sorgten fehlende Lkw-Fahrer für einen massiven Benzinmangel an britischen Tankstellen. Wenn die Energiepreise 2022 weiter stark ansteigen, rechnen britische Verbraucherschützer damit, dass jeder vierte Haushalt auf der Insel unter Druck geraten wird, wenn im Frühjahr die aktuellen Preisbegrenzungen für Strom- und Gas auslaufen.

Energiepreise: Wie Deutschlands Nachbarn gegensteuern Italien: "Whatever it takes 2.0"? Früher als EZB-Chef und jetzt als Premierminister: Mario Draghi öffnet die Geldschleusen, um seine Bürger zu entlasten. Italien gab schon ab September drei Milliarden Euro gegen Energiearmut aus, übernahm für Millionen Kleinbetriebe und Haushalte die Gas- und Stromkosten. Die Mehrwertsteuer auf Gas wurde von Werten über 20 auf fünf Prozent gesenkt. Bisherige Kosten: Acht Milliarden Euro.

Energiepreise: Wie Deutschlands Nachbarn gegensteuern Spanien: Energetischer Verbraucherschutz seit Sommer Schon im Sommer 2021 halbierte die Regierung in Madrid die Mehrwertsteuer für Strom auf zehn Prozent. Im September beschloss man, die Stromsteuer auf das EU-Minimum von 0,5 Prozent zu senken. Ärmere Familien will man davor schützen, dass ihnen der Strom abgestellt wird. Und die Versorger sollen die Gewinne, die sie durch den Anstieg der Erdgaspreise gemacht haben, an die Verbraucher zurückgeben.

Energiepreise: Wie Deutschlands Nachbarn gegensteuern Griechenland: Subventionen trotz leerer Kassen In nur einem Jahr haben sich die Preise für Erdgas in Hellas mehr als verdoppelt, Strom wurde um 45 und Heizöl um 35 Prozent teurer. Obwohl das Land seit der Schuldenkrise 2010 unter leeren Kassen leidet, steuert die Regierung in Athen mit hohen Subventionen gegen die Preisexplosion an. Kostenpunkt der Zuschüsse allein im Januar: 400 Millionen Euro.

Energiepreise: Wie Deutschlands Nachbarn gegensteuern Polen: Weniger Steuern, mehr Tanktourismus Die Mehrwertsteuer auf Treibstoff wurde schon gesenkt, ab dem 1. Februar wird die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel vorübergehend ausgesetzt und der Mineralölsteuersatz soll sinken. Deutsche Tanktouristen freut's: Sie sparen beim Tanken jenseits der Grenze im Schnitt 20 Prozent, manchmal sogar noch mehr. Das Benzin an Polens Tankstellen kommt übrigens zu einem großen Teil aus deutschen Raffinerien.

Energiepreise: Wie Deutschlands Nachbarn gegensteuern Tschechien: Neue Regierung - alte Pläne Wie viel wird der neue tschechische Ministerpräsident Petr Fiala von den Plänen seines Amtsvorgängers Andrej Babis umsetzen? Die Umsatzsteuer auf Strom und Gas sollte begrenzt und ab 2023 gestrichen werden. Die Zeit drängt, denn immer mehr Tschechen leiden unter den hohen Energiepreisen. Schon jetzt lehnen viele Menschen in unserem Nachbarland den "Green Deal" der EU als unfinanzierbar ab. Autorin/Autor: Thomas Kohlmann



