Ex-Chef von US-Waffenverband NRA schuldig gesprochen

24.02.2024 24. Februar 2024

Die Richter in New York sehen es als erwiesen an, dass Wayne LaPierre Millionen Dollar vergeudete. Mehr als drei Jahrzehnte lang hatte er die Geschäfte einer der mächtigsten Lobbyorganisationen der USA geführt.