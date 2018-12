Evangelischer Kantatengottesdienst am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember 2018 aus der Marienkirche in Reutlingen live im Deutschlandfunk um 10.05 Uhr

Der vergoldete Engel auf der Turmspitze der gotischen Marienkirche ist das Wahrzeichen Reutlingens. Wie in jedem Jahr ist der Weihnachtsgottesdienst in der Marienkirche ein Kantatengottesdienst. Diesmal wird die Kantate „O Welt höre des Herrn Wort“ des Reutlinger Kantors Torsten Wille uraufgeführt. In einem fulminanten Crossover von Choralmelodien, Bibeltexten, Jazz und Rock and Roll bringt er die alte Weihnachtsbotschaft und die Situation unserer Zeit zusammen. Menschen bringen die Welt an den Rand der Katastrophe. Aber Gott lässt seine Menschen nicht im Stich. Deshalb: Fürchtet euch nicht. Das ist seine Botschaft.

Es singt die Kantorei der Marienkirche, es musiziert die Württembergische Philharmonie Reutlingen. Die Predigt zur Weihnachtsgeschichte hält Prälat Christian Rose.