Europaweiter Streik gegen Ryanair

250 Flüge fielen allein in Deutschland aus. Hier ist der Schwerpunkt der Streikaktionen. 42.000 Passagiere sind betroffen. Der Streik begann um 3.01 Uhr an allen deutschen Flughäfen. Er soll bis Samstag früh um 2.59 Uhr andauern.

Passagiere am Frankfurter Flughafen zeigten größtenteils Verständnis für den Streik der Piloten mitten in der Urlaubszeit. "Natürlich habe ich dafür Verständnis. Wenn sie irgendwann streiken, wo es niemanden betrifft, geht es ja am Ziel vorbei", sagte Alexander Kusto, der mit Ryanair eigentlich nach Malaga fliegen wollte, der Nachrichtenagentur Reuters.

Ryanair-Pilot während eines Streiks im Juli in Irland

Im Streit um eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen bei Europas größter Billigfluglinie legten auch Piloten in Belgien, Schweden und Irland die Arbeit nieder. Europaweit musste die Airline 400 Flüge streichen. In den Niederlanden können nach Ryanair-Angaben alle Flüge planmäßig stattfinden, obwohl das Unternehmen vor Gericht mit dem Verbot des Streiks scheiterte.

Arbeitsplätze nach Polen verschoben

Der irische Konzern hat es inzwischen mit Beschäftigten in verschiedenen Ländern zu tun: Vor zwei Wochen hatten Flugbegleiter in Portugal, Spanien und Belgien über zwei Tage zusammen rund 600 Flüge mit knapp 100.000 betroffenen Passagieren ausfallen lassen. Unter den europäischen Piloten haben bisher einzig die Iren an vier einzelnen Tagen die Arbeit niedergelegt. Ryanair hatte daraufhin den Abzug von sechs Jets samt 300 Arbeitsplätzen nach Polen angekündigt.

Gestrandete Passagiere in Portugal während des vergangenen Streiks gegen Ryanair

Erst nach massivem Druck hatte Ryanair im Dezember erstmals in seiner mehr als 30-jährigen Geschichte Gewerkschaften anerkannt. Doch die Verhandlungen über den ersten Abschluss von Tarifverträgen laufen schleppend. Die deutsche Pilotengewerkschaft "Vereinigung Cockpit " (VC) will bei der irischen Gesellschaft ein System aus Vergütungs- und Manteltarifvertrag - ähnlich wie für andere Fluggesellschaften - etablieren.

In den Vorschlägen sind zahlreiche Details etwa zu Dienstzeiten, Versetzungen oder Fixanteilen des Gehalts enthalten. Ryanair will aber keine Vereinbarungen treffen, die sein Niedrigkostenkonzept in Frage stellen würden. Dem irischen Unternehmen wird immer wieder vorgeworfen, sein Personal deutlich schlechter zu bezahlen als andere Billigfluggesellschaften. Ryanair weist das zurück.

