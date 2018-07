Europameisterschaften im Mehrpack

Die Sportarten

· Leichtathletik

· Die Wassersportarten: Schwimmen, Synchronschwimmen und Turmspringen

· Radfahren: Straßenrad, Bahnrad, Mountainbike und BMX

· Turnen

· Golf

· Rudern

· Triathlon

Die Wettkampforte

Zu den Europameisterschaften in der Leichtathletik treten Läufer, Springer und Werfer im Berliner Olympiastation an. Alle anderen Wettbewerbe tragen die Athleten im schottischen Glasgow aus.

Ziel der Großveranstaltung

Die Organisatoren erhoffen sich von dem neu geschaffenen Großereignis mehr Strahlkraft für die einzelnen Sportarten, die ­abseits von Olympischen Spielen von der Öffentlichkeit wenig beachtet werden: Es sei ein Fakt, dass durch Multi-Sport-Veranstaltungen das Zuschauerinteresse - sowohl im Stadion als auch vor den Fernsehgeräten - steige, heißt es auf der Webseite der "European Championships".

"Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, in die mediale Richtung", sagte auch Wolfgang Willam, Sportdirektor des Deutschen Turner-Bundes (DTB), im Trainingsleistungszentrum von Kienbaum bei Berlin. Wer medial nicht stattfinde, sei der erste Verlierer. "Insofern bietet sich für das Turnen eine hervorragende Fläche, sich darzustellen", so William weiter.

Zahlen und Fakten

Bei den "European Championships 2018" kämpfen knapp 4800 Athleten um 188 Titel. Die Wettkämpfe werden an elf Tagen in 13 Sportstätten ausgetragen. An der Organisation beteiligen sich rund 5200 freiwillige Helfer.

Die Nachahmer

Mit dem gleichen Ansatz wie bei den "European Championships" werden nächstes Jahr zehn Deutsche Meisterschaften unter dem Namen "Die Finals - Berlin 2019" gebündelt, darunter ebenfalls Leichtathletik, Schwimmen, Turnen und Bahnrad.