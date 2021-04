Europa diskutiert über Impfpässe und Diskriminierung

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen

Italien

Auf Platz zwei der Beliebtheitsskala steht Italien. Mal eben schnell über den Brenner und schon ist man am Gardasee (Foto) oder in der Bergwelt Südtirols, in den pulsierenden Metropolen Mailand, Venedig oder Rom. Kultur und Landschaft, gutes Essen und Gastfreundschaft - die Deutschen haben Italien in ihr Herz geschlossen. Seit dem 3. Juni ist die Einreise für EU-Bürger wieder möglich.