EURO 2024: Eklat zwischen Serbien, Kroatien und Albanien

"Was geschehen ist, ist ein Skandal, und wir werden die UEFA um Sanktionen bitten, auch um den Preis, dass der Wettbewerb nicht fortgesetzt wird", sagte Jovan Surbatovic, der Generalsekretär des serbischen Fußballverbands. Bei der Vorrundenpartie der Fußball-Europameisterschaft in Gruppe B zwischen Kroatien und Albanien in Hamburg hatte es am Mittwoch Gesänge und Sprechchöre beider Fanlager gegeben mit dem Text: "Tötet, tötet, tötet die Serben!"

"Wir werden die UEFA auffordern, die Verbände der beiden Nationalmannschaften zu bestrafen", wird Surbatovic in verschiedenen britischen Medien zitiert. "Wir wollen uns daran nicht beteiligen, aber wenn die UEFA sie nicht bestraft, werden wir darüber nachdenken, wie wir weiter vorgehen." Offenbar sieht der serbische Verband auch einen Rückzug aus dem Turnier als Option.

Neben den anti-serbischen Sprechchören erregte ein kosovarischer Fernsehjournalist den Ärger der Serben, da er während einer Live-Übertragung des ersten Gruppenspiels mit serbischer Beteiligung gegen England am Sonntag mit den Händen den albanischen "Doppeladler" in Richtung der serbischen Fans zeigte. Der Journalist wurde mittlerweile für sein Verhalten bestraft und durch die UEFA vom weiteren Turnier ausgeschlossen.

Lange Vorgeschichte gegenseitigen Hasses

Die Feindseligkeiten zwischen Serben auf der einen sowie Kroaten und Albanern auf der anderen Seite haben eine lange Vorgeschichte und führten ab 1991 zu mehreren Kriegen auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien. Auch bei Fußballspielen gibt es immer wieder Zwischenfälle. Gut in Erinnerung ist das erste Aufeinandertreffen zwischen Serbien und Albanien im Oktober 2014 in der EM-Qualifikation, das im Chaos endete. Gegen Ende der ersten Halbzeit flog eine Drohne von außen ins Belgrader Stadion, an der eine Fahne hing, die eine Karte des sogenannten "großalbanischen Reichs" zeigte, inklusive des Kosovo.

Das Spiel zwischen Serbien und Albanien im Oktober 2014 eskalierte und wurde abgebrochen Bild: Koca Sulejmanovic/picture alliance/dpa

Als serbische Spieler die Fahne herunterrissen, kam es zu Schlägereien auf dem Platz, in die sich auch die Ersatzspieler und serbische Fans einmischten, die das Feld gestürmt hatten. Am Ende flüchtete die albanische Mannschaft in die Kabine. Das Spiel wurde abgebrochen und nach UEFA-Untersuchungen mit 3:0 für Serbien gewertet.

UEFA-Strafen wegen nationalistischer Fahnen

Auch bei der EURO 2024 in Deutschland waren die Sprechchöre gegen die Serben nicht der erste Zwischenfall. Die UEFA hat den albanischen und den serbischen Fußballverband bereits am Mittwoch mit Geldstrafen in Höhe von jeweils 10.000 Euro belegt, weil Fans Transparente mit nationalistischen Karten gezeigt hatten. Die albanischen Fans präsentierten während der 1:2-Niederlage gegen Italien am Samstag in Dortmund ein Transparent mit einer Karte ihres Landes, auf der die Grenzen in das Gebiet der Nachbarländer hineinreichten.

Bei der 0:1-Niederlage der Serben gegen England in Gelsenkirchen zeigten serbische Fans ein Transparent mit dem unabhängigen Gebiet des Kosovo und dem Slogan "No Surrender" (keine Kapitulation). Beide Verbände wurden wegen "Übermittlung provokativer Botschaften, die nicht zu einer Sportveranstaltung passen" angeklagt, da sie für das Verhalten ihrer Fans in den Stadien verantwortlich sind.

asz/sn (dpa, SID, Daily Mail, The Sun)