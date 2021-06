EURO 2020: Streit um EM-Trikot der Ukraine

Der Fußballverband der Ukraine hat mit der Gestaltung seines Trikots für die Fußball-Europameisterschaft für Aufregung und wütende Proteste aus Moskau gesorgt: Am Sonntag wurde die Trikots präsentiert, mit einem Umriss der Ukraine, einschließlich der von Russland annektierten Krim. Zudem sind patriotische Slogans zu lesen. Der Präsident des ukrainischen Verbandes, Andrej Pawelko, veröffentlichte ein Bild der gelb-blauen Spielkleidung bei Facebook und schrieb dazu, die Spieler würden diesmal in "besonderen Trikots" auflaufen.

Strikte Trennung, so lange es geht

"Wir glauben, dass die Silhouette der Ukraine den Spielern Kraft geben wird, weil sie für die ganze Ukraine kämpfen werden", erklärte er. Die wegen der Corona-Pandemie verschobene Europameisterschaft 2020 wird vom 11. Juni bis 11. Juli in elf Städten ausgetragen, darunter auch St. Petersburg. Allerdings spielen die russsiche "Sbornaja" und die Mannschaft der Ukraine in verschiedenen Gruppen und können auch im Achtelfinale noch nicht direkt aufeinandertreffen.

Seit 2014 verhindert die UEFA, dass ukrainische Teams wie Schachtjor Donezk auf russische Klubs treffen

Auf diese Trennung der politischen Gegner achtet der europäische Fußballverband UEFA auch in den Europapokalen. So lange es geht, werden russische und ukrainische Mannschaften nicht gegeneinander gelost, um Krawalle und weitere Konflikte zu vermeiden. Die UEFA sieht in der Gestaltung des ukrainischen Trikots kein Problem: "Das Trikot der ukrainischen Nationalmannschaft (und aller anderen Mannschaften) für die UEFA EURO 2020 wurde von der UEFA in Übereinstimmung mit dem geltenden Ausrüstungsreglement genehmigt", hieß es auf Nachfrage der DW.

Neben der Krim sind auf den Jerseys auch die von pro-russischen Separatisten kontrollierten Regionen Donezk und Lugansk eingezeichnet. Daneben stehen die Worte: "Ruhm für die Ukraine! Ruhm für die Helden!". Dieser patriotische Ausruf galt als Leitmotiv der Demonstranten, die im Jahr 2014 bei Protesten Viktor Janukowitsch gestürzt hatten, den vom Kreml unterstützten ehemaligen Machthaber der Ukraine.

Wut und Spott aus Russland

Die scharfe Reaktion aus Moskau kam prompt: Die Russen reagierten mit Wut und Spott auf das Design. Die Ukraine habe offenbar "das ukrainische Territorium mit der russischen Krim verbunden", sagte Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums. Das Design erinnere sie an die Kunsttechnik "trompe l'oeil", bei der das Auge ausgetrickst werde und die "Illusion des Unmöglichen" entstehe.

Zudem erhoben mehrere russische Abgeordnete den Vorwurf gegenüber Kiew, den Fußball zu politisieren. "Das ist völlig unangemessen", sagte der Politiker Dmitri Swischtschjow dem Sender Russia Today. "Dann sollen unsere Spieler in T-Shirts auf den Platz gehen, auf denen die Umrisse des russischen Reiches abgebildet sind, das Polen, die Ukraine und Finnland einschließt."

asz/to (AFP)