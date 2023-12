EuGH-Urteil zur Super League: Niederlage für FIFA und UEFA

"Die Regeln der FIFA und der UEFA, die jedes neue Fußballprojekt auf Vereinsebene, wie das einer Super League, von ihrer vorherigen Zustimmung abhängig machen, und den Vereinen und Spielern verbieten, an solchen Wettbewerben teilzunehmen, sind ungesetzlich", teilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit: "Die FIFA und die UEFA missbrauchen ihre beherrschende Stellung."

Ihre Genehmigungs-, Kontroll- und Sanktionsregeln seien "willkürlicher Natur" und verstießen gegen die EU-Vorschriften für einen freien Dienstleistungsverkehr. "Das bedeutet nicht, dass ein Wettbewerb wie das Projekt der Super League zwangsläufig genehmigt werden muss", stellte die oberste Justizbehörde der Europäischen Union klar. Der EUGH habe allgemein über die FIFA- und UEFA-Regeln geurteilt, nicht speziell über die Super League.

Der Streit schwelt seit zweieinhalb Jahren. Zwölf europäische Topklubs hatten im Frühjahr 2021 versucht, eine Super League als Konkurrenz zur Champions League zu gründen. Das Projekt war nach wenigen Tagen krachend gescheitert - am Widerstand der UEFA und auch der Fans.

Die UEFA und auch der Fußball-Weltverband FIFA hatten mit Sanktionen gedroht, unter anderem dem Ausschluss von Spielern, die an Super-League-Spielen teilnähmen. Die verbliebenen Super-League-Vertreter erwirkten vor einem Gericht in Madrid eine einstweilige Verfügung gegen mögliche Sanktionen, die in zweiter Instanz aber wieder aufgehoben wurde. Schließlich übergab das Madrider Gericht den Fall an den EuGH in Luxemburg, die höchste Justiz-Instanz Europas.

Geklagt hatten die in Spanien ansässige "European Super League Company" sowie die Sportmarketing-Agentur "A22", hinter der die drei Vereine stehen, die weiterhin an einer Gründung der Super League festhielten: die spanischen Topklubs Real Madrid und FC Barcelona sowie Italiens Rekordmeister Juventus Turin.

Reichart: "UEFA-Monopol beendet"

Chef der Agentur A 22 ist der Deutsche Bernd Reichart, der bis 2021 als Geschäftsführer den Medienkonzern RTL geleitet hatte. "Wir haben das Recht auf Wettbewerb gewonnen. Das UEFA-Monopol ist beendet", freute sich Reichert auf dem Internetportal X: "Der Fußball ist frei. Die Vereine müssen keine Sanktionen mehr fürchten und können ihre Zukunft nun selbst bestimmen."

Karl-Heinz Rummenigge hatte vor der Entscheidung des EuGH ausgeschlossen, dass deutsche Vereine an einer Super League teilnehmen würden. "Niemand in Deutschland würde in die Super League einziehen, das gäbe eine Revolution unter den Fans", sagte der langjährige Vorstandschef des FC Bayern München in einem Interview der italienischen Zeitung "Gazzetta dello Sport". Rummenigge sitzt seit 2021 als Vertreter der Europäischen Klubvereinigung (ECA) im Exekutivkomitee der UEFA, dem wichtigsten Gremium des Verbands.

Die spanische Liga hat ihren Widerstand gegen eine Super League auch nach dem Urteil des EuGH bekräftigt. "Mehr denn je erinnern wir daran, dass die 'Super League' ein egoistisches und elitäres Projekt ist", schrieb die Liga auf X.